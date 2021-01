Água da torneira imprópria para consumo em 13 ruas da capital

Grande parte das ruas situam-se na zona de Cloche d'Or. Consulte aqui a lista das 13 ruas.

Henrique DE BURGO

Algumas ruas da cidade do Luxemburgo estão com água potável imprópria para consumo. De acordo com um aviso emitido esta segunda de manhã pela autarquia da capital, em causa está um problema técnico numa válvula de abastecimento de um reservatório de água.

Como consequência, a água potável das torneiras está imprópria para consumo em 13 ruas da cidade, com coloração escura e baixa qualidade bacteriológica, refere a autarquia. A comuna da capital e a rede de água SEBES estão no terreno a tentar resolver o problema.

Até lá, a autarquia recomenda a população a não consumir água da torneira até novo aviso. As autoridades aconselham também a não lavar saladas, vegetais ou frutas com água da torneira. Nos casos necessários de consumo direto, o conselho é ferver a água durante 10 minutos antes de qualquer uso. A água da torneira pode, no entanto, ser utilizada na casa de banho, incluindo no duche. Grande parte das ruas situam-se na zona de Cloche d'Or.

Veja aqui a lista das 13 ruas da capital que estão afetadas por este problema:

rue Emile Bian

rue Robert Stumper

rue Henri M. Schnadt

boulevard de Kockelscheuer

rue Jean Piretrue Leonardo Da Vinci

rue Gerhard Mercator

rue Albert Einstein

rue Charles Darwin

rue Lise Meitner

boulevard F.W. Raiffeisen

rue Isaac Newton

rue Rosalind Franklin









