Grupo SERVIOR

OGBL contra a privatização do setor de cuidados de saúde

Susy MARTINS Cerca de 600 trabalhadores do grupo SERVIOR arriscam-se a ver as suas condições de trabalho degradarem-se caso o governo avance com a privatização do setor de cuidados de saúde. O alerta é OGBL que manifesta o seu desagrado com a intenção do Executivo.

Na linha de mira da central sindical está a ministra da Família, Corinne Cahen, que no início do ano apresentou um projeto de lei que visa privatizar uma parte das atividades do grupo SERVIOR, através de empresas externas.

Um projeto de lei, que segundo a OGBL, foi elaborado sem concertação prévia quer com a delegação do pessoal, quer com os sindicatos.

Para além de degradar as condições de trabalho e salariais, a central sindical diz que o Governo quer abrir um precedente, que no futuro poderá ser utilizado para privatizar outras atividades do setor social, e ir assim contra a convenção coletiva do setor. Daí a reivindicação por parte da OGBL para que este seja retirado, caso contrário o Executivo deverá contar com ações sindicais.

