Insólito

Grupo de jovens viaja com uma scooter num comboio no Luxemburgo

Tiago RODRIGUES É um caso no mínimo insólito. É habitual - e legal - ver bicicletas ou trotinetes dentro dos comboios, mas uma scooter estacionada dentro de uma carruagem é algo inédito - e, claro, ilegal.

O caso aconteceu na quarta-feira à tarde, quando um grupo de jovens entrou num comboio regional Luxemburgo-Metz, na estação da capital, com uma mota. Durante a viagem, uma passageira tirou uma fotografia e partilhou-a no Twitter. "Não irás ver nada mais WTF ('insólito', em tradução livre) num comboio Luxemburgo-Metz hoje... Não sei se deva rir ou chorar", lê-se na publicação da utilizadora "Vee Redhair".



"Foi no comboio das 18h58, com partida do Luxemburgo", contou à RTL "Vee", uma frequentadora habitual dos comboios regionais entre o Grão-Ducado e Metz.



Segundo a passageira, o oficial do comboio deixou os jovens embarcar com a mota e até lhes falou ao microfone quando chegaram à estação de Bettembourg, que era o seu destino. "Não me lembro das palavras exatas, mas quando anunciou que o comboio estava a chegar à estação de Bettembourg, continuou a elogiar os jovens e a sua scooter", recordou "Vee".

A viagem entre a estação do Luxemburgo e a de Bettembourg dura cerca de 25 minutos. "Talvez ele quisesse fazer-lhes um favor. Realmente não sei. O que também é bastante incompreensível é que tenham conseguido entrar e atravessar a estação do Luxemburgo sem que ninguém os impedisse", acrescentou.

A CFL ainda não reagiu ao incidente, mas a conta do Twitter @TERNancyMetzLux publicou uma mensagem em reação à publicação de "Vee": "Olá, de facto isto não é permitido. Seria possível saber o número do comboio para que possamos fazer a investigação necessária, por favor?", lê-se na caixa dos comentários.

