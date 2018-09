Grevenmacher celebra mais uma Festa do Vinho

Domingas Rocha nunca teve vida fácil. Com o divórcio passou a criar sozinha seis filhos. Depois da morte do terceiro filho, José Carlos Cardoso (rapper Puto G), a emigrante cabo-verdiana, residente em Portugal, diz que as coisas lhe correm agora pior e que não tem ajuda, nem para apresentar queixa contra os responsáveis do lago de Remerschen.