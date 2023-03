Início de semana com mais de mil voos cancelados, comboios com perturbações. Os trabalhadores fronteiriços alemães são aconselhados a trabalhar a partir de casa, se possível.

Sociedade 2 min.

Protestos

Greve vai parar Alemanha na segunda-feira. E há efeitos no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO Início de semana com mais de mil voos cancelados, comboios com perturbações. Os trabalhadores fronteiriços alemães são aconselhados a trabalhar a partir de casa, se possível.

Segunda-feira, 27 de março, promete ser um dia de grandes desafios para quem tem de viajar de e para a Alemanha, incluindo quem atravessa a fronteira para trabalhar no Luxemburgo. Comboios e tráfego aéreo vão ser seriamente afetados com a greve nacional que promete parar o país.

Espera-se que mais de mil voos sejam cancelados. O aeroporto de Munique vai parar o tráfego aéreo de passageiros este domingo e segunda, e o mesmo via acontecer nos aeroportos de Frankfurt/Main e Stuttgart, na segunda-feira.

Quem tenha chegadas ou partidas do Luxemburgo terá de se precaver. Ao jornal Luxemburger Wort, a empresa que gere o Findel disse que os passageiros que tenham voos de e para os aeroportos afetados, devem contactar diretamente a companhia aérea para conseguir uma alternativa.

Pilotos da TAP em greve durante a Páscoa A paralisação foi marcada para o período de 7 a 10 de abril. Pilotos querem garantias do governo de que o acordo assinado com a companhia será respeitado pela nova gestão.

Além disso, também pede aos passageiros cujo voo tenha sido cancelado que não se dirijam ao aeroporto.

Hahn operacional

O Aeroporto de Frankfurt/Hahn não está incluído na paralisação. Jürgen Jung do sindicato Verdi, da Renânia- Palatinado e Sarre, disse à agência dpa que Hahn estava fora porque "os colegas de lá têm outros problemas", nomeadamente, uma situação de insolvência a decorrer.

Comboios vão parar

Aqueles que quiserem viajar de comboio na Alemanha na segunda-feira também vão encontrar perturbações, já que os sindicatos EVG e Verdi pretendem paralisar o tráfego nas linhas principais com esta greve massiva. A Deutsche Bahn vai suspender os serviços de longa distância: não vão circular os ICE ou IC.

Os CFL, cujos comboios vão até Wittlich e Koblenz, é o meio de transporte para muitos trabalhadores transfronteiriços que se deslocam para o seu local de trabalho. Os trabalhadores fronteiriços alemães são aconselhados a trabalhar a partir de casa.

"Vamos perder o emprego por vossa causa". Manhã sem comboios entre França e Luxemburgo As manifestações contra a reforma de pensões parou a circulação da linha ferroviária na fronteira na manhã desta sexta-feira.

"É bem possível", disse um porta-voz dos CFL, "que a greve do EVG e da Verdi se estenda também à área da DB Netz AG. Se for este o caso, o tráfego transfronteiriço será certamente fortemente afetado, pois as caixas de sinalização do lado alemão não estão operacionais".

Na segunda-feira, o site oficial dos CFL vai ter informações em tempo real sobre a situação.





*Com Luxemburguer Wort

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.