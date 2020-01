Esta quarta-feira o setor das limpezas parou na Bélgica pelo aumento dos salários, numa mobilização rara de trabalhadores maioritariamente isolados.

Greve histórica na "limpeza" da Bélgica tira vassouras de circulação

Teresa CAMARÃO Esta quarta-feira o setor das limpezas parou na Bélgica pelo aumento dos salários, numa mobilização rara de trabalhadores maioritariamente isolados.

A ordem foi encostar as vassouras e pousar os panos durante 24 horas. Esta quarta-feira, numa paralisação inédita, a Bélgica deu por falta dos trabalhadores do setor das limpezas que reclamam o aumento salarial previsto na convenção coletiva de trabalho de 2019-2020.

Centenas responderam à convocatória do sindicato cristão de Bruxelas CSC. "Os empregadores recusam-se a dar-lhes o modesto aumento salarial de 1,1%", reclamam os representantes dos trabalhadores que acusam as entidades patronais do setor de ignorarem as disposições legais da profissão que consideram "dolorosa e mal paga".

Com mobilizações em todo o país, o CSC fala num "momento histórico" num setor tradicionalmente pouco participativo dado o caráter "isolado" da atividade profissional. "É necessário mostrar um sinal forte", comentou Olivier Buyse.

À margem do protesto que recusaram integrar, os socialistas do FGTB invocam precisamente o isolamento dos empregados da limpeza. "Como podemos apresentar as exigências dos trabalhadores se eles ficarem em casa? Preferimos uma acção com visibilidade", explicou o dirigente Sébastien Dupanloup que agendou para a próxima segunda-feira, 13 de janeiro, uma visita a "uma empresa conhecida em Bruxelas".

Negociações atiradas para Conciliação



A regionalização do serviço está na base da discórdia. Em entrevista ao jornal L'Echo a porta-voz do departamento jurídico da Federgon escuda-se nas diferenças de aplicação dos acordos coletivos nas três regiões administrativas do país. "Em Bruxelas e na Valónia, se a empresa cumprir três condições, nomeadamente no que diz respeito aos planos de formação, a indexação dos salários é de 100%. Na Flandres, é de apenas 73%. Se não houver indexação total do reembolso na Flandres, haverá uma erosão da margem e há o risco de algumas empresas não conseguirem acompanhar", defende-se Ann Cattelain em nome do maior empregador do setor a atuar na Bélgica.

Há mais de um ano em cima da mesa, o fracasso das negociações determinou o envio do dossier para sede de Conciliação. As conclusões do gabinete são aguardadas com expetativa. Deverão ser tornadas públicas antes de 20 de janeiro, data da reunião que volta a por frente a frente os patrões e as estruturas sindicais.

