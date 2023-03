Veja as perturbações previstas nas ligações de comboio com o Luxemburgo.

Comboios

Greve em França também vai afetar circulação dos TER esta quarta-feira

Redação Veja as perturbações previstas nas ligações de comboio com o Luxemburgo.

Além das perturbações desta terça-feira nas ligações ferroviárias entre o Luxemburgo e a Nancy, a greve convocada pelos sindicatos da SNCF também deverá afetar o tráfego esta quarta-feira.

O aviso da SCNF avança que, na quarta-feira, 8 de março, "o tráfego será gravemente perturbado" na linha Nancy -Metz -Luxemburgo, "devido ao movimento nacional interprofissional".

Assim, haverá poucos comboios a circular ao longo do dia, não estando previsto realizar-se nenhum entre a capital do Grão-Ducado e Metz (em nenhum dos sentidos) entre as 9h e as 15h58 desta quarta-feira.

Metz - Luxemburgo:

De manhã: da parte da manhã, está prevista a realização dos comboios que circulam em hora de ponta. Ou seja, deverão circular os TER das 4h18, 5h59, 6h29, 7h, 7h30 e 8h, entre Metz e a Cidade do Luxemburgo.

De tarde: depois dos primeiros comboios da manhã, de Metz para a capital do Grão-Ducado só volta a haver comboios a partir das 16h03 (inclusive), depois às 16h29, 16h43, 17h, 18h31.

Luxemburgo - Metz:

De manhã: está previsto circularem, no sentido Luxemburgo - Metz, os comboios das 5h46, 6h09, 7h09, 7h39 e 8h39.

De tarde: são assegurados os comboios da hora de ponta do Luxemburgo para Metz, ou seja os das 15h58, 16h58, 17h16, 17h39 e 18h09.

Além destes horários, há também alguns autocarros disponíveis para as ligações noturnas, que pode consultar aqui.

Já no que respeita à linha Longwy-Luxemburgo, o trajeto completo deverá ser retomado a partir das 16 horas, sendo que durante a manhã os comboios circularão entre a capital do Luxemburgo e Rodange, nos dois sentidos.

Apesar de se prever a retoma gradual do tráfego ferroviário, na quinta-feira ainda são esperadas perturbações, segundo a SNCF.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.