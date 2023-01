Contra o aumento da idade da reforma, em França, os sindicatos convocaram uma greve geral para esta quinta-feira. Mas nos comboios ela começa já esta quarta-feira e afeta ligações com o Luxemburgo.

Greve em França. Comboios cancelados partir das 17h desta quarta-feira

Pascal MITTELBERGER Contra o aumento da idade da reforma, em França, os sindicatos convocaram uma greve geral para esta quinta-feira. Mas nos comboios ela começa já esta quarta-feira e afeta ligações com o Luxemburgo. Saiba quais são os comboios cancelados hoje.

Já são conhecidas primeiras interrupções de circulação e cancelamentos de comboios devido à greve marcada para esta quinta-feira em França. Na terça-feira, foram colocados no site do do TER Grand Est os horários dos comboios regionais para quarta-feira, a partir das 17h.

Greves e protestos marcados após França anunciar aumento da idade de reforma Os oito principais sindicatos anunciaram logo na terça-feira uma primeira jornada de manifestações e de greves a 19 de janeiro.

Os impactos da greve nacional e intersectorial convocada para quinta-feira em França, em protesto contra as alterações na idade da reforma e nas pensões, vão sentir-se já hoje, uma vez que os trabalhadores ferroviários da SNCF começam a sua paralisação ao final da tarde desta quarta-feira. Algumas ligações entre França e Luxemburgo serão afetadas.

Nove comboios cancelados na quarta-feira a partir das 17h

Na linha TER, na região do Mosela, serão cancelados, já esta quarta-feira, cinco comboios na direção Luxemburgo-Metz, o que poderá afetar o regresso dos trabalhadores fronteiriços a casa.

Os comboios que foram cancelados na direção Luxemburgo-Metz são os seguintes:

. Partida do Luxemburgo 18h16 - chegada a Metz 19h28

. Partida do Luxemburgo 18h39 - chegada a Metz 19h31

. Partida de Thionville 21h06 - chegada a Metz 21h28

. Partida de Thionville 21h45 - chegada a Metz 22h14

. Partida de Thionville 23h04 - chegada a Metz 23h27

Na direção Metz-Luxemburgo, quatro comboios previstos para esta quarta-feira ao final da tarde foram cancelados:

.Partida de Thionville 17h33 - chegada ao Luxemburgo 18h03

. Partida de Metz 20h33 - chegada a Thionville 20h56

. Partida de Metz 20h46 - chegada a Thionville 21h14

. Partida de Metz 21h33 - chegada Thionville 21h55

Grandes perturbações esperadas para quinta-feira

Com base na mobilização esperada e na frente sindical alargada, promotora desta greve, a circulação na linha Metz-Luxemburgo, em particular, e na rede SNCF em geral, deverá sofrer grandes perturbações e ser substancialmente reduzida na quinta-feira.

"Será uma quinta-feira de dificuldades, (...) de grandes ruturas", antecipou o Ministro Delegado para os Transportes Clément Beaune na terça-feira de manhã, convidando as pessoas a ficar em "teletrabalho se possível".

Um TER em cada dez

A SNCF Voyageurs também anunciou que o tráfego ferroviário terá "muitas perturbações" na quinta-feira, que afetarão, em particular, os comboios regionais -TER e Transilien- e menos os TGV.

França. Profissões de alto risco podem ter reforma aos 61 anos Os trabalhos de desgaste rápido passam a ter mais uma consulta médica obrigatória, além da que já existia aos 45 anos.

A empresa estima que um em três TGV circulará, no eixo Norte, um em quatro no Leste, um em cinco no eixo Atlântico, um em três no Sudeste e um em três para Ouigo.

No entanto, e de acordo com o comunicado de imprensa da SNCF, apenas um em cada dez TER estará em circulação esta quinta-feira.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e traduzido para o Contacto por Ana Tomás)



