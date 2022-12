Cerca de 60% dos comboios TGV e Intercités foram cancelados pela empresa, cuja direcção anunciou novas reuniões na próxima semana com os sindicatos.

Greve de controladores da SNFC afeta circulação de comboios em França

AFP Cerca de 60% dos comboios TGV e Intercités foram cancelados pela empresa, cuja direcção anunciou novas reuniões na próxima semana com os sindicatos.

Os passageiros enfrentam uma greve dos controladores da SNCF este fim-de-semana, que exigem um melhor reconhecimento do seu estatuto. Cerca de 60% dos comboios TGV e Intercités foram cancelados pela empresa, cuja direcção anunciou novas reuniões na próxima semana com os sindicatos.

No sábado, apenas 4 em cada 10 comboios TGV e Intercités estão a circular e os passageiros foram avisados dos cancelamentos durante vários dias, disse a SNCF.

80% dos trabalhadores em greve

Os controladores - oficialmente chamados condutores - pararam de trabalhar durante todo o fim-de-semana, com um "recomeço gradual" previsto para segunda-feira, para exigir um melhor reconhecimento do seu estatuto.

"A direcção não viu realmente o descontentamento que existia entre os controladores e agora, este fim-de-semana, estão a tomar a medida", disse Fabien Villedieu, delegado do sindicato Sud-Rail, na RMC no sábado de manhã. Para além das questões salariais, há a questão de "melhoria das condições de trabalho" e "consideração" com os controladores que "se sentem maltratados" e que estão "na frente dos comboios", diz este sindicalista.

Os quase 10.000 condutores da SNCF, dos quais quase 3.000 trabalham em comboios TGV e Intercidades, têm uma função essencial em termos de tráfego e segurança dos passageiros. Sem eles, os comboios não podem circular.

"Reabertura das negociações"

Na sexta-feira à noite, a direcção disse à AFP que "novas reuniões" estavam "planeadas para a próxima semana, como parte do diálogo que tem vindo a decorrer há semanas com os sindicatos sobre o tema dos condutores de comboios".

Por seu lado, os sindicatos SUD Rail e CFDT referiram-se a uma "reabertura das negociações", anunciando uma "mesa redonda específica na quinta-feira 8 de Dezembro", numa declaração. "Isto não muda nada em relação à greve do fim-de-semana", disse Erik Meyer, secretário federal da SUD Rail, à AFP. Os sindicatos (Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail, CFDT-Cheminots e FO-Cheminots) deram todos o seu apoio ao movimento, com excepção dos CGT-Cheminots.

"É uma greve que não previmos, nem nós nem os sindicatos", reconheceu o CEO da SNCF Jean-Pierre Farandou na quinta-feira, numa conferência organizada pela revista Challenges. O colectivo de controladores tinha sido recebido duas vezes pela direcção, mas sem qualquer progresso concreto, antes de pôr em prática a sua paralização.

