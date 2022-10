Actualmente, as greves afetam três refinarias (de sete) e cinco grandes depósitos (de cerca de 200).

Greve continua na TotalEnergies, governo e Medef denunciam bloqueios

O governo disse domingo que o bloqueio contínuo das refinarias e depósitos da TotalEnergies era "inaceitável", com os empregadores a exigirem novas requisições nos locais em greve e a alertarem para o impacto da escassez de petróleo na economia.

"O meu pai de 91 anos de idade esteve na fila durante uma hora", disse Virginie à AFP numa estação de serviço no distrito de Fives em Lille, abastecendo-se de gasóleo para os seus filhos.

Em Lyon, Serge Almodovar, 56 anos, está desapontado: a estação que foi indicada como "aberta" num website está fechada: "É um pouco embaraçoso, especialmente porque me resta muito pouca gasolina no meu depósito. Felizmente, hoje não estamos a trabalhar. Vivo em Lyon e trabalho em Valence durante uma parte da semana, por isso tenho estado a apanhar o comboio durante toda a semana. Espero realmente que não haja uma greve que também afecte os comboios", sublinhou ele.

Gabriel Attal, ministro das Finanças, disse no domingo de manhã que era "inaceitável que os bloqueios continuassem, apesar de terem sido alcançados acordos maioritários para aumentar os salários", e que levaria "vários dias até que a situação melhorasse o suficiente para que os franceses a sentissem na sua vida quotidiana", na sequência da requisição de pessoal em greve. -

"O direito à greve tem os seus limites"

Actualmente, as greves afetam três refinarias (de sete) e cinco grandes depósitos (de cerca de 200). Os locais afetados são: TotalEnergies na Normandia (refinaria e depósito), Donges (refinaria e depósito), La Mède (biorefinaria e depósito), Flandres (depósito) e Feyzin (depósito, sendo a refinaria encerrada por razões técnicas). Apenas um armazém da TotalEnergies, o de Flandres perto de Dunquerque, foi objecto de uma requisição lançada na quinta-feira pelo governo. "É necessário passar às requisições", afirmou o presidente da Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, na Rádio J, estimando que "as 150 pessoas das refinarias tomam o povo francês como refém". Segundo o responsável máximo da empresa, "se fizermos mais uma semana como esta, com este tipo de falta de gasolina, pode realmente ter um impacto na economia. Isto não é uma greve normal, o direito à greve tem os seus limites".

Foi alcançado um acordo sobre aumentos salariais na noite de quinta-feira com dois sindicatos maioritários, CFDT e CFE-CGC. O acordo prevê um "envelope" global de 7% de aumentos salariais, incluindo um aumento geral de 5% mais uma parte individual que pode diferir de acordo com a pessoa em questão. Prevê também um bónus de um mês de salário, com um mínimo de 3.000 euros e um tecto de 6.000 euros.

Situação excepcional

A CGT continua a exigir 10% correspondente à "inflação mais partilha" dos lucros realizados pela companhia petrolífera, nomeadamente 5,7 mil milhões de dólares só para o segundo trimestre (5,8 mil milhões de euros). O sindicato pretende continuar o movimento até terça-feira, um dia de "mobilização e greve" interprofissional para o qual FO, Solidaires e FSU também convocaram. No total, 27,3% das estações de serviço do país foram consideradas no sábado como "em dificuldade", ou seja, afectadas pela falta de pelo menos um dos seus produtos, segundo o governo, uma ligeira melhoria em relação ao dia anterior (28,5%).

