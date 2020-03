Depois de fazer ouvir a sua voz crítica nas instituições do poder europeu, a ativista sueca liderou uma pequena multidão numa manifestação que passou pelo Parlamento Europeu.

Greta Thunberg seguida por 3500 jovens em Bruxelas

Uma pequena multidão de jovens seguiu Greta Thunberg durante duas horas entre a Gare Central e a Praça Schuman, em Bruxelas, na tarde chuvosa de ontem.

“Nous sommes plus chaud que le climat”, um dos slogans habituais na capital belga juntava-se ao outro mais internacional que à pergunta “What do we want?” responde “Climate Justice”. Segundo o jornal belga Le Soir, terão sido cerca de 3.500 jovens que seguiram num cortejo pouco habitual que, para passar em frente ao Parlamento Europeu, se desviou por ruas estreitas, e durante o qual foi óbvio a dificuldade de garantir a segurança dos jovens.



Greta Thunberg terminava assim a semana na capital da União Europeia onde foi convidada para assistir à reunião semanal do colégio de comissários europeus, na quarta-feira, para logo a seguir ser recebida pelo presidente do Parlamento Europeu e ter discursado perante os deputados, criticando duramente a Lei Climática.

Na quinta-feira, a jovem ativista sueca foi recebida na reunião de ministros do ambiente na sede do Conselho Europeu, fazendo o pleno das três instituições europeias. Foi uma semana intensa e isso notava-se no rosto cansado da rapariga que no Instagram se define como “ativista pelo clima e pelo ambiente de 17 anos e com Asperger”.

Greta contra "rendição" da CE

A manifestação de sexta-feira reuniu na linha da frente ativistas das organizações Fridays for Future e Youth For Climate (jovens que organizam greves estudantis pelo clima nas várias capitais europeias), com uma agenda muito particular, a de criticar a Lei Climática proposta pela Comissão Europeia e que, segundo Thunberg, representa “uma rendição”.

“Emissões zero na União Europeia para 2050 equivale a desistir. Não precisamos de metas apenas para 2030 ou 2050. Acima de tudo, precisamos de leis para 2020 e para todos os meses e anos que se seguem”, disse Thunberg num palanque montado no final do percurso, repetindo o texto de uma carta aberta assinada por 33 jovens líderes ativistas europeus.

O objetivo da presença dos ativistas e da manifestação de hoje é o de pressionar os deputados europeus, que vão começar a discutir a Lei Climática já na próxima semana, para subirem a ambição das metas e acelerarem o processo.

Segundo a organização, a jovem ativista que recebeu o título de pessoa do ano da revista Time, não foi a única visita estrangeira. Cerca de meia centena de jovens faltaram às aulas para fazerem ouvir a sua voz em frente às instituições de poder europeias. E durante duas horas, o assunto coronavírus (com mais de 100 casos já declarados na Bélgica) foi posto de parte.

União é fundamental

Presente na manifestação, Anuna De Wever, a jovem flamenga que iniciou as greves pelo clima em Bruxelas (juntamente com Adélaide Charlier), e um ícone entre os jovens, disse ao Contacto que “é simplesmente maravilhoso ter aqui a Greta Thunberg, porque neste momento em que se discute a Lei Climática é fundamental estarmos unidos”.

A ganhar destaque entre os vários grupos ativistas – Grenpeace, Extinction Rebellion, WWF – estiveram os Avós pelo Clima (Grandparents Pour Le Climat), que inclusive apresentaram as jovens ativistas no palco onde discursaram no final.

Durante o percurso, elementos do grupo Rise for Climate Belgium distribuíram panfletos a convidar os cidadãos dos 27 países da União europeia para uma marcha no dia 26 de Março – o dia do Conselho Europeu onde se volta a discutir o orçamento plurianual – para, como se refere no folheto, pressionar as instituições europeias a adotarem um Green Deal a sério.

