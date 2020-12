A ativista ambiental expressou ceticismo quando questionada sobre as promessas das nações para reduzir as suas emissões de carbono.

Greta Thunberg. "Não estamos a ouvir os cientistas climáticos e os da biodiversidade"

Os peritos em clima não estão a ser ouvidos, apesar da pandemia do coronavírus ter tornado visível a importância de acreditar na ciência, afirmou a ativista ambiental Greta Thunberg.

Os seus comentários surgiram numa entrevista no programa "Today Today", transmitida na BBC Radio 4, esta terça-feira.

Foi perguntado a Thunberg se o impacto da pandemia na apreciação da ciência teria um efeito na forma como se recebe informação sobre o clima. "Poderia definitivamente ter. Acho que esta pandemia tem dado uma luz sobre como ... dependemos da ciência e que não podemos fazê-lo sem a ciência", disse Thunberg citada pela Associated Press.

"Mas, claro, só estamos a ouvir um tipo de cientistas, ou alguns tipos de cientistas, e, por exemplo, não estamos a ouvir cientistas climáticos, não estamos a ouvir cientistas que trabalham na biodiversidade e isto, claro, precisa de mudar".

A ativista ambiental expressou ceticismo quando questionada sobre as promessas das nações para reduzir as suas emissões de carbono, como a China, que se comprometeu a atingir o zero líquido até 2060. "Isso seria muito bom se eles realmente quisessem fazer alguma coisa", disse Thunberg. "Não podemos continuar a falar apenas de datas e promessas futuras, hipotéticas, vagas e distantes. Precisamos de fazer as coisas agora. E também a expressão net zero é muito ambígua, pode caber muito nessa palavra 'net'".

Thunberg disse que a eleição de Joe Biden como presidente dos EUA, que se comprometeu a aderir de novo ao acordo climático de Paris no primeiro dia da sua presidência, enviou um sinal de que "poderia ser o bom começo de algo novo". "Esperemos que seja assim, e vamos pressionar para que se torne assim", disse.

Thunberg disse ainda que tenta ignorar o conteúdo no Twitter, acrescentando: "Se eu passasse o meu tempo a tentar defender-me, não estaria a fazer mais nada". Referiu ainda que é óptimo estar de volta à escola depois de um período de campanha climática e que adorava estudar.

A pandemia do coronavírus nos últimos meses impediu o movimento que a Greta iniciou das sextas-feiras para o futuro, que começaram como um protesto a solo no exterior do parlamento sueco em Estocolmo, em agosto de 2018.

