A activista sueca Greta Thunberg acusa os líderes mundiais de "afogar" as esperanças dos jovens nas suas "promessas vazias".

Sociedade 2 min.

Alterações climáticas

Greta Thunberg. Já chega de "30 anos de blá blá blá" na conversa sobre o clima

AFP A activista sueca Greta Thunberg acusa os líderes mundiais de "afogar" as esperanças dos jovens nas suas "promessas vazias".

Greta Thunberg é conhecida pelos discursos diretos e incisivos e, desta vez, não foi exceção. "Não há planeta B, não há planeta blá blá blá blá, blá blá blá blá, economia verde blá blá blá, neutralidade de carbono em 2050 blá blá blá. É tudo o que ouvimos dos nossos chamados líderes", atirou a jovem ativista, perante os aplausos de 400 jovens reunidos no evento Youth4Climate, em Milão, um mês antes da conferência sobre o clima da COP26.

Segundo Greta, estas são apenas palavras, "palavras que soam bem mas que não levaram à ação, as nossas esperanças e sonhos afogaram-se nas suas palavras e promessas vazias". "Claro que precisamos de um diálogo construtivo, mas tiveram 30 anos de blá blá blá blá e onde é que isso nos levou?" perguntou, acusando de "deliberada" a falta de ação dos líderes mundiais, que já é uma "traição das gerações presentes e futuras".

A ONU, Itália e a presidência britânica da COP26 convidaram 400 jovens de quase 200 países, com idades entre os 15 e os 29 anos, para viajar até Milão e redigir uma declaração conjunta a ser apresentada aos ministros numa reunião a realizar no final da semana. Iniciativa que cai em saco roto, segundo Greta. "Eles convidam jovens escolhidos a dedo para reuniões como esta e afirmam ouvir-nos, mas não o fazem, não nos ouvem, nunca o fizeram", disse. "Mas nós podemos mudar as coisas. Já não podemos deixar que os detentores do poder decidam o que é politicamente possível ou não, já não podemos deixar que os detentores do poder decidam o que é a esperança. A esperança não é blá, a esperança é dizer a verdade, a esperança é agir, a esperança vem sempre do povo", garantiu.

ArcelorMittal recebe 280 milhões de euros para cumprir Acordo de Paris A líder do aço sediada no Luxemburgo quer reduzir a sua pegada ambiental em 35% em 2030.

Enquanto os desastres climáticos se multiplicam, os compromissos dos Estados ainda não estão à altura da tarefa de respeitar os objetivos do Acordo de Paris, de limitar o aquecimento global a um nível bem inferior a +2°C em comparação com a era pré-industrial, se possível +1,5°C.

De acordo com a última avaliação da ONU publicada em meados de setembro, o mundo está a caminhar para um aquecimento "catastrófico" de +2,7°C.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.