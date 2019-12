Greta não quis apelar à violência contra os políticos e já pediu desculpa

O ambientalista australiano Dailan Pugh, que apresentará um estudo sobre a situação dos coalas ao Senado do estado de Nova Gales do Sul (sudoeste do país), disse à agência espanhola Efe que os incêndios recentes mataram cerca de 25% dos coalas da região, cuja número se cifrava em 8.400, uma espécie já classificada como "vulnerável".