Energia nuclear

Greenpeace pede atuação urgente para reparar fissuras de reator de Cattenom

Ana TOMÁS A secção luxemburguesa da organização ambientalista pede que a EDF, que gere a central, dê esclarecimentos detalhados sobre as fissuras confirmadas num dos reatores e sobre as medidas que vai tomar para resolver o problema.

A Greenpeace do Luxemburgo apelou esta quarta-feira aos governos luxemburguês e alemão para intervirem "urgentemente" junto das autoridades francesas para que as fissuras detetadas no reator da central nuclear de Cattenom sejam reparadas.

Num comunicado enviado às redações esta quarta-feira à noite, a organização ambientalista lembra que a 26 de março a central, da responsabilidade da companhia elétrica EDF e situada a poucos quilómetros da fronteira com o Luxemburgo, "publicou informação de que o reator número 3 seria desligado para verificar se o circuito primário teria sido também afetado por fissuras por corrosão sob tensão (SCC) detetadas noutros reatores de 1450 MWe e 1300 MWe".

De acordo com a informação publicada na quarta de manhã pela Montelnews, e citada pela Greenpeace, as fissuras no reator 3 foram confirmadas.

Parlamento aprova lei sobre proteção jurídica de vítimas de acidentes nucleares Xavier Bettel disse em 2016 que o medo do Luxemburgo é a central nuclear de Cattenom e, recentemente, a Bélgica voltou a fazer referência a um futuro depósito de lixo radioativo junto à fronteira com o norte do Luxemburgo.

A agência ambientalista recorda que no final do mês passado, o governo luxemburguês já tinha pedido "explicações e esclarecimentos" à autoridade nacional de segurança nuclear (ASN) sobre os problemas em Cattenom e critica a EDF de ainda não ter comunicado oficialmente estas fissuras, apelando ao Governo do Grão-Ducado que na sua intervenção junto das autoridades francesas peça à companhia elétrica todos detalhes das análises feitas aos reatores

A Greenpeace apela ainda a uma reunião urgente da Comissão de Informação Local de Cattenom (CLI) "para que os membros desta comissão sejam informados sobre os detalhes do problema identificado e sobre as medidas que a EDF irá tomar".

Poluição no rio Moselle

Também no final de março, a ministra do Ambiente do Luxemburgo, Carole Dieschbourg, confirmou que a central nuclear era responsável pela poluição do rio Moselle, deixando alguns vestígios em território luxemburguês.

Segundo a RTL, no início de fevereiro o rio Moselle, em território francês, estava poluído com hidrocarbonetos, que análises confirmaram ser oriundos da central nuclear de Cattenom. A poluição do rio deveu-se descarga no rio da água de esgotos de uma secção não-nuclear da central.

Numa resposta parlamentar aos deputados Max Hahn e Gusty Graas do Partido Democrático (DP), a ministra confirmou que foram posteriormente encontrados vestígios de poluição perto de Remich.

As autoridades francesas tomaram entretanto as medidas necessárias para tratar dos efeitos poluentes, como confirmara análises posteriores, mas não foi possível apurar à data se essa descarga poluente teve ou não impacto na flora e fauna locais. Apesar disso, a ministra assegurou que a ter havido algum impacto este teria sido reduzido.

