Num alerta global, os ambientalistas apontam o dedo à UE, que acusam de "mascarar a sua pegada de carbono". Nas vésperas do arranque da avaliação do cumprimento do Acordo de Paris, garantem que as metas a redução das emissões de CO2 não são "suficientes para limitar os piores impactos da crise climática".

Greenpeace diz que as metas do Acordo de Paris não chegam para travar o aquecimento global

Arranca já esta terça-feira. 6 de outubro, a perícia e a votação que pretende aferir se a redução das emissões de carbono da União Europeia está ou não em conformidade com o Acordo de Paris. Por isso mesmo e num alerta que pretende ser global, os ativistas da Greenpeace que atuam no Luxemburgo acusam os estados membros da União de "mascarar a sua pegada de carbono", deduzindo do seu balanço as emissões armazenadas pelas florestas e pelos solos, não atacando os setores realmente prejudiciais para o clima, como são as energias fósseis, os sistemas de transporte ou a agricultura em grande escala.

Num comunicado enviado às redações, os ambientalistas explicam que, no final, "a UE visa, portanto, uma redução concreta de 50,5% a apenas 52,8%" até 2030. Por outras palavras e tendo em conta que a meta estabelecida é reduzir as emissões de carbono a 55% em dez anos, não só a UE não está a cumprir como não estará, na visão dos ativistas, no caminho certo para evitar uma subida generalizada das temperaturas na próxima década.

Apelo ao CSV

Para inverter o cenário, a Greenpeace lança um apelo particular aos deputados europeus luxemburgueses, nomeadamente a Christophe Hansen e Isabel Wiseler-Santos Lima, do CSV.

Lembrando que as "alterações climáticas terão um grande impacto no futuro", os ambientalistas pedem aos representantes do Grão-Ducado na Europa que cumpram, inclusivamente, o "programa político da CSV", não se limitando "a fazer lavagem verde", cumprindo as "promessas climáticas" e "votando por um objetivo que vá verdadeiramente ao encontro das necessidades do planeta".

Será suficiente?

Além dos alertas e dos apelos, os ativistas da Greenpeace manifestam-se profundamente preocupados com a insuficiência das metas definidas no Acordo de Paris para a redução das emissões de carbono a nível comunitário. Os tais 55% não são suficientes, dizem, "para limitar os piores impactos da crise climática", nomeadamente o aumento generalizado dos termómetros em cerca de 1,5ºC.

"De facto, os cientistas estimam que seria necessária uma redução de pelo menos 65% nas emissões para se atingir este máximo", insistem.

