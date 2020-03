Depois de Itália, a Grécia também optou por fechar os estabelecimentos de ensino. Todos os eventos desportivos e outros encontros públicos foram cancelados, numa altura em que as autoridades confirmam 31 casos de infeção pelo vírus que a OMS considera uma "ameaça nacional".

Grécia fecha escolas e universidades para conter propagação do Coronavírus

Depois de Itália, a Grécia também optou por fechar os estabelecimentos de ensino. Todos os eventos desportivos e outros encontros públicos foram cancelados, numa altura em que as autoridades confirmam 31 casos de infeção pelo vírus que a OMS considera uma "ameaça nacional".

Nos próximos dois dias e até ordem em contrário, não há aulas nem qualquer outro evento público na Grécia. As medidas restritivas surgem numa altura em que Organização Mundial de Saúde avisa que é possível conter a propagação do novo coronavírus se os governos de todo o mundo adoptarem um conjunto de medidas restritivas.

Numa mensagem dirigida a todos os chefes de Estado, o líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que é possível "empurrar o vírus para trás" e que as ações de cada executivo "vão determinar o curso do surto" dentro e fora de cada uma das fronteiras.

Depois de Itália, de resto o país europeu com mais casos e mortes associadas à doença que provoca infeções respiratórias severas, a Grécia decidiu fechar escolas e universidades. Embora, as autoridades sanitárias do país confirmem 31 casos de infeção por coronavírus, o Ministério da Saúde prevê um aumento significativo de novos pacientes nas próximas semanas. Só esta quinta-feira, foram detetados 21 casos positivos da doença que a comunidade científica apelidou de Covid-19. Os pacientes terão regressado recentemente de Israel e do Egito.

Olímpiadas em risco

Além das aulas, foram "suspensas todas as grandes reuniões". Nas regiões do Peloponeso de Anchaia e Elis na ilha de Zakynthos, teatros, cinemas, museus e eventos desportivos foram cancelados.

Prevista para 12 de março, a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2020 está comprometida. Apesar da competição estar prevista para Tóquio, a tradição manda que a chama olímpica seja acesa na antiga cidade grega de Olímpia. Em comunicado, a organização do evento cancelou, para já todos os jantares de gala agendados para a próxima semana. Além disso, está a reduzir drasticamente as acreditações.