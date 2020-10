Nascidos ou para nascer, os bebés da pandemia têm em comum o isolamento. Por todo o mundo, há pais impedidos de assistir às consultas e ecografias. A mãe entra sozinha, o pai não participa, “tem mesmo de ficar à porta”.

Gravidez em tempos de pandemia ou “quando o pai fica à porta”

Teresa CAMARÃO Nascidos ou para nascer, os bebés da pandemia têm em comum o isolamento. Por todo o mundo, há pais impedidos de assistir às consultas e ecografias. A mãe entra sozinha, o pai não participa, “tem mesmo de ficar à porta”.

Só não há esperas intermináveis, à porta da clínica, porque as consultas são rápidas, com horário bem definido, sem margem para atrasos. Vítor já nem tenta a sorte. Há seis meses que tem a entrada barrada no Centre de Gynécologie et de Reproduction de Limpertsberg. À exceção da ecografia 3D, em que são detetadas eventuais mal formações no bebé, nunca viu sequer o médico que acompanha a mulher e a filha. Conta que “tem sido mau”. Apesar de acatar as medidas de segurança que proíbem acompanhantes nos consultórios e hospitais, fruto da pandemia, não esconde a desilusão. “Quase que não senti que a Madalena estava grávida, só passado três ou quatro meses é que me deixaram entrar e foi bom ouvir o coração bater. Até ver a barriga crescer nem me parecia real”.

Vida “com otimismo”

Planeada, Carolina vem ao mundo no fim de janeiro. Até à semana passada, quando completou seis meses de gravidez, a mãe, teve ordem e vontade de continuar a trabalhar. Muito antes do Conselho Superior de Doenças Infecciosas do Luxemburgo ter considerado as grávidas “vulneráveis” face ao risco de transmissão do novo coronavírus, Madalena já desinfetava as mãos de “meia em meia hora”. Atrás do balcão ou a servir as mesas, a máscara passou a emoldurar-lhe o rosto. “Claro que no mundo da restauração estamos muito expostos aos vírus, mas até os clientes têm uma atenção especial”.

Todos os meses há consulta. Embora se sinta “desamparada” sem a presença do pai no consultório, reconhece que “a parte mais difícil é estar longe da família”. Com 32 e 29 anos, o casal português que, juntamente com o sócio, decidiu abrir o próprio negócio em Clausen, na capital, está mais preocupado com o futuro e com a hipótese de um novo confinamento que imponha fechar as portas. “Eu não tenho medo do vírus, isto de fechar tudo outra vez é que mete mais medo, não é o vírus em si. A minha preocupação é dar o melhor futuro possível à Carolina, é isso que é preciso”, resume Vítor.

Do outro lado do espelho, Madalena não deixa de assumir o receio “que ele possa trazer o vírus para casa” quando a bebé nascer, embora admita que um eventual encerramento forçado da restauração seja um pesadelo ainda maior. Numa frase sintetiza o espírito: “temos de levar a vida com algum otimismo”.

Sabe que não é a única emigrante, “sozinha” no Luxemburgo e no consultório. Ao Contacto, a clínica que acompanha a gravidez explica que “os pais que quiserem acompanhar, têm mesmo de ficar à porta”. Salvo raras exceções, a situação repete-se por todo o país.

Para a Direção Geral da Saúde gravidez ou entorse entram na mesma categoria: deve-se privilegiar a teleconsulta para evitar deslocações desnecessárias, os horários são mesmo para respeitar, máscara é sempre obrigatória, o utente deve deslocar-se sozinho e a distância de, pelo menos, dois metros na sala de espera é mesmo para cumprir. Só em casos de extrema gravidade é que é permitida a entrada de um acompanhante.

Trabalho de parto dividido em três partes

A 500 quilómetros de distância, em Londres, Beatriz pediu para ter alta “5 ou 6 horas depois do parto”. Estávamos a 6 de abril e o Governo britânico tinha acabado de declarar o confinamento obrigatório. “O meu parto foi induzido e passei dois dias sozinha num cubículo do hospital”, relata a portuguesa, emigrada há quase três anos. “Não foi só agravar o medo, parou-me as contrações. O meu trabalho de parto estava a dar início, estava a responder bem à indução e tal era a ansiedade e a insegurança que foi mesmo muito complicado. O parto já stressante, nestas condições, pior ainda”.

Apesar do pai ter tido autorização para entrar na sala de partos na “hora h”, foi obrigado a sair minutos depois. Com o trauma a pulsar-lhe nas veias, Beatriz não pensou duas vezes antes de assinar o termo de responsabilidade que lhe permitiu levar o filho para casa no mesmo dia. “Vi-me completamente sozinha e não me sentia minimamente segura. Não só se sentia que os rituais de proteção não estavam bem estabelecidos, como se via a insegurança dos próprios profissionais de saúde”.

Os meses que se seguiram não diminuíram a sensação. À exceção do facto de ter tido a oportunidade de ter um pai presente, durante um período de três meses – em vez dos quinze dias permitidos por lei – a educadora de infância só viu a parteira que fazia o acompanhamento ao domicílio duas vezes. Aprendeu a amamentar sozinha. Só apresentou o bebé luso-cipriota à família quatro meses depois. A primeira vez que Manuel foi visto por médico foi no Chipre. Está bem de saúde e em poucos meses vai para o infantário. Ainda com receio de sair de casa e ter de se cruzar com “muita gente”, Beatriz não hesita em admitir que, “no geral e sem grandes sentimentalismos isto alterou muito tudo aquilo que achávamos que era ter um bebé”.

“Não posso auscultar”

Quando deu entrada no hospital, no fim de janeiro, Catarina só tinha ouvido falar da rápida propagação do vírus na China. Numa análise temporal, vê as condições de saúde em Portugal a degradarem-se de dia para dia “com os médicos e as enfermeiras exaustos” e os “seguranças do centro de saúde desnorteados”.

Embora tenha sido acompanhada, desde o início da crise sanitária, pela médica de família “quer por email, quer pelo telemóvel pessoal”, o filho também só foi visto por um pediatra em abril e por “imposição dos avós” que se viram obrigados a recorrer a um privado.

Em Portugal, o pai fica cá fora: “só pode entrar um acompanhante por causa do bicho”. Mais composta, a resposta é sempre a mesma, seja qual for a circunstância.

“Está tudo bem”, mas há episódios que ficam na memória de uma mãe de primeira leva, com a pandemia em pano de fundo. Gonçalo tinha apenas dois meses quando teve o primeiro pico de febre e uma certa dificuldade em respirar. Deu entrada nas urgências do Dona Estefânia, em Lisboa, já as proteções faciais eram obrigatórias, “mas a médica não o pode auscultar porque não tinha equipamento para poder auscultá-lo em segurança para ele e para ela”.

O choque inicial ainda faz eco. Catarina só saiu do hospital “mais tranquila” porque além de não ser médica, o exame à distância – com o bebé pendurado e uma análise aprofundada ao movimento da garganta e das costelas – “fez sentido”.

Foto: António Pires

“Vulneráveis” No Grão-Ducado e por determinação do Conselho Superior para as Doenças Infecciosas, as grávidas entraram no grupo de risco na semana passada, praticamente nove depois da chegada da pandemia ao país. Preventiva, a alteração do estatuto destina-se sobretudo aos patrões que passam a ter indicações claras para proteger estas mulheres, evitando qualquer exposição ou contacto de risco com o novo coronavírus. A Direção Geral da Saúde explica que “o posto de trabalho pode ser reconsiderado nos casos em que a proteção contra o vírus possa parecer crítica para o estado de saúde destas trabalhadoras”. Os empregadores devem portanto “encontrar outro local de trabalho com menos exposição” à transmissão, não servindo, porém, o estatuto para que as grávidas deixem de trabalhar. Concretamente, exige-se para as grávidas o mesmo nível de vigilância já indicado para os idosos com mais de 65 anos, diabéticos, obesos ou doentes com um histórico de problemas cardiovasculares ou tensão arterial elevada. Antes do Luxemburgo, França, Suíça e Estados Unidos fizeram os mesmos alertas. Mais perto, na Alemanha, Bélgica e Holanda não há nenhuma proteção especial para estas mulheres. Que fazer? Embora pouco se saiba, ainda, sobre a transmissão da covid-19 entre as mães e os fetos, a gravidez aumenta a vulnerabilidade a infeções e patologias respiratórias. Todos os cuidados são poucos. Limitar contactos sociais, preservar as distâncias de segurança, lavar as mãos, proteger o nariz e a boca e comunicar qualquer alteração aos obstetras, sem ter de se deslocar necessariamente ao consultório, são as cinco recomendações universais. Embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) garanta que não há qualquer evidência “de que, após o parto, as mulheres devam ser separadas dos bebés”, a amamentação pode ser particularmente perigosa, caso estes conselhos não sejam seguidos com rigor. De qualquer forma, para afastar o medo, os especialistas lembram que os benefícios da amamentação superam qualquer risco potencial de transmissão da doença que está a marcar o ano 2020 dos bebés”, a amamentação pode ser particularmente perigosa, caso estes conselhos não sejam seguidos com rigor. De qualquer forma, para afastar o medo, os especialistas lembram que os benefícios da amamentação superam qualquer risco potencial de transmissão da doença que está a marcar o ano 2020.

