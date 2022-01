Duração do isolamento, autotestes em casa, certificado de recuperação... As recomendações a seguir depois de ter testado positivo para a covid-19 diferem na Grande Região. Conheça as diferentes regras.

Grande Região. O que devo fazer se testar positivo à covid-19?

Dez dias no Luxemburgo, sete em França ou dez na Bélgica: nos países da Grande Região a duração do período de isolamento para quem testa positivo à covid-19 não é o mesmo. Aqui está um resumo das regras em vigor para os trabalhadores transfronteiriços e residentes do Grão-Ducado que se sentem um pouco perdidos em relação às várias recomendações.

No Luxemburgo

Em caso de teste positivo, independentemente do tipo de amostra colhida, é necessário o auto-isolamento. O primeiro cuidado é alertar as pessoas com quem o infetado manteve contacto próximo nos últimos dois dias e preparar uma lista com nomes, telefones e endereços de e-mail.

Se o teste realizado foi o autoteste, é pedido ao doente que registe o resultado positivo no site de Rastreamento de Contatos, e que realize imediatamente um teste de PCR utilizando a prescrição que será enviada por e-mail poucas horas após o registo.

No caso de um teste de PCR ou teste de antigénio certificado positivo, o número de referência para indicar contactos próximos será enviado por SMS. Após o registo, o pedido de isolamento será enviado por e-mail.

No Grão-Ducado, uma pessoa com teste positivo para covid-19 deve cumprir um isolamento de dez dias após o início dos primeiros sintomas. Na ausência de sintomas, o período de isolamento deve começar no dia da amostra positiva, indica a direção da Saúde.

Durante este confinamento domiciliar, quem testou positivo deve evitar qualquer interação com outras pessoas e usar máscara cirúrgica caso entre em contacto com alguém. As pessoas que moram sob o mesmo teto que o infetado, bem como os parentes próximos, devem cumprir um isolamento domiciliar de sete dias. No décimo dia, as autoridades de saúde não recomendam um segundo teste para sair do período de confinamento. Quem não cumprir este procedimento é punido com multa.

Em França

Até 3 de janeiro, infetados e contactos próximos eram diferenciados de acordo com a variante identificada durante a triagem do teste, mas agora são considerados da mesma forma.

Pessoas positivas com um esquema de vacinação completo - duas doses da vacina anti-covid - devem isolar-se por sete dias em vez de dez. Não é necessário fazer nenhum teste após o período de isolamento. Em caso de se tratar de um teste de antigénio ou PCR negativos, e na ausência de sintomas por 48 horas, o isolamento pode ser suspenso a partir do quinto dia.

Pessoas com resultado positivo e sem esquema vacinal completo devem respeitar um período de isolamento de dez dias. No entanto, podem ver esse período reduzido para sete dias, no caso de PCR ou teste de antigénio negativo, e na ausência de sinais da doença por 48 horas. Esta flexibilização das regras tem como objetivo garantir “o controlo da infeção com a manutenção da vida socioeconómica”, indicou o Ministério da Saúde.

Na Bélgica

Pessoas com teste positivo para covid-19 devem ficar em quarentena e fazer um segundo teste. Se também este teste for positivo, o infetado devrá isolar-se no mínimo dez dias, caso não esteja vacinado. Durante este período de confinamento domiciliar, recomenda-se ventilar a casa, limpar diariamente as superfícies que são tocadas regularmente, como torneiras ou maçanetas, e ficar longe de pessoas que moram na mesma casa.

Para poder sair deste período de isolamento, os belgas têm de esperar imperativamente até ao décimo dia de confinamento. Só poderão sair de casa se estiverem sem febre durante pelo menos três dias e se os problemas respiratórios, como falta de ar, tiverem cessado.

As pessoas com esquema vacinal completo devem respeitar um período de quarentena até ao resultado do teste que deve ser realizado entre o terceiro e o sexto dia. Ao final do quarto dia, se o resultado do autoteste realizado em casa for negativo, a quarentena pode ser suspensa. Se as regras do período de isolamento não forem respeitadas, o doente fica sujeito ao pagamento de uma multa. As novas regras entrarão em vigor no dia 10 de janeiro.

Quem já recebeu a vacina ou foi vacinado há menos de cinco meses não deve ser colocado em quarentena após um contacto de alto risco e o teste de PCR não é obrigatório. Quem ainda não recebeu uma dose de reforço ou se foi vacinado há mais de cinco meses pode deixar a quarentena 4 dias após o contacto de alto risco, desde que seja realizado um autoteste diário até o 10º dia inclusive. Não é necessária a realização de um teste de PCR para terminar a quarentena. No entanto, para quem não foi vacinado, tudo de mantém inalterado.

