Antigo ministra francesa durante a presidência de François Hollande, Aurélie Filippetti, é agora candidata regional às eleições regionais no Grande Este, em junho.

Grande-Este. Candidata defende transportes gratuitos para todos, incluindo transfronteiriços

Redação Antigo ministra francesa durante a presidência de François Hollande, Aurélie Filippetti, é agora candidata regional às eleições regionais no Grande Este, em junho.

Natural de Villerupt, perto do Luxemburgo, Aurélie Filippetti diz conhecer bem os problemas dos transfronteiriços, em entrevista à RTL. A candidata pelo movimento 'L'Appel Inédit' às eleições regionais do Grande Este no próximo mês, tem duas propostas: que poderão agradar a quem reside ou trabalho no Grão-Ducado ou em França: transportes públicos gratuitos e cursos de luxemburguês nas zonas fronteiriças financiados pela região.

"Nasci em Villerupt e cresci em Audun-le-Tiche, por isso conheço muito bem o Luxemburgo e as questões transfronteiriças", afirmou na entrevista à estação luxemburguesa. À semelhança com o Luxemburgo, a candidata socialista defende transportes gratuitos para todos, mas neste caso em todo o território do Grande-Este.

A medida teria naturalmente maior impacto nos milhares de fronteiriços, incluindo os que todos os dias se deslocam entre França e o Grão-Ducado, apesar de reconhecer que teria um custo elevado para os cofres estatais.

A candidata propõe ainda a oferta de cursos de línguas dos país vizinhos a todos os que quiserem, nomeadamente o luxemburguês e o alemão.

Aurélie Filippetti foi ministra da Cultura durante a presidência francesa de Hollande, e concorre a par com outro projeto socialista às eleições regionais no Grande-Este que se realizam entre 20 e 27 de junho. Território com mais de 47.000 km2, a região do Grande-Este faz fronteira com quatro países: Luxemburgo, Alemanha, Bélgica e Suíça.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.