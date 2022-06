Henri e Maria Teresa visitaram Lellingen e os herdeiros Guillaume e Stepahnie voltaram a Esch. O fogo de artifício encerrou as celebrações.

Festa Nacional

Grãos-Duques fizeram a festa com os populares. Veja as imagens

A alegria da Festa Nacional do Luxemburgo voltou ontem a colorir as ruas do país depois de dois anos de pandemia. Recuperando a tradição, os Grão-Duques e os Grão-Duques herdeiros juntaram-se aos populares para festejar esta data tão especial, na véspera do feriado.



Os Grão-Duques Henri e Maria Teresa elegeram a pequena localidade de Lillegen, com apenas 111 habitantes no norte do país, para celebrar o tradicional aniversário do Grão-Duque, enquanto o seu filho e nora, os Grão-Duques Herdeiros, Guillaume e Stéphanie, estiveram como habitualmente nas celebrações em Esch-sur-Alzette.

Programa da festa nacional O fogo de artifício vai voltar à ponte Adolphe, às 23h desta quarta-feira.

À noite o espetáculo do fogo de artifício voltou a iluminar os céus da capital, após o tradicional desfile da Festa Nacional onde os Grão-Duques Henri e Maria Teresa voltaram a presidir à tribuna.

Grão-duques em Lillegen

21 Visita dos Grão-Duques a Lillegen nas celebrações da Festa Nacional. Fotos: Marc Wilwert

21 Visita dos Grão-Duques a Lillegen nas celebrações da Festa Nacional. Fotos: Marc Wilwert

Príncipe Guillaume e Stephanie em Esch-sur-Alzette

40 O casal Grão-Ducal herdeiro, Guillaume e Stéphanie em Esch-sur-Alzette. Photo: Gilles Kayser

40 O casal Grão-Ducal herdeiro, Guillaume e Stéphanie em Esch-sur-Alzette. Photo: Gilles Kayser

Fogo de artifício volta a colorir o céu

12 O fogo de artifício e o desfile da Festa Nacional do Luxemburgo. claude piscitelli

12 O fogo de artifício e o desfile da Festa Nacional do Luxemburgo. claude piscitelli





