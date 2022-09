O Grão-Duque refere-se ao exílio de Charlotte em Londres durante parte da segunda Guerra Mundial, durante o qual fez locuções, em luxemburguês, na BBC, protestando contra a anexação do seu país à Alemanha.

Isabel II

Grão-Duques agradecem apoio do Reino Unido durante segunda Guerra Mundial

Susy MARTINS O Grão-Duque refere-se ao exílio de Charlotte em Londres durante parte da segunda Guerra Mundial, durante o qual fez locuções, em luxemburguês, na BBC, protestando contra a anexação do seu país à Alemanha.

“O Luxemburgo nunca esqueceu o apoio excecional que o Reino Unido prestou à Grã-Duquesa Charlotte e ao meu pai Jean [do Luxemburgo], durante a segunda Guerra Mundial”. A frase é extraída da carta oficial que o Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa enviaram ao novo rei Carlos III, após a morte, esta quinta-feira, da sua mãe, a rainha Isabel II.

Fotos. Quando a Rainha Isabel II visitou o Luxemburgo A rainha de Inglaterra morreu na quinta-feira, aos 96 anos. Reinou durante 70 anos.

O Grão-Duque refere-se ao exílio de Charlotte em Londres durante parte da segunda Guerra Mundial, durante o qual fez locuções, em luxemburguês, na BBC, protestando contra a anexação do seu país à Alemanha. Transmitia assim mensagens ao povo luxemburguês desde Londres.

Quanto ao pai do Grão-Duque Henri, Jean, entrou em 1942 como voluntário nos Irish Guards do Exército britânico. E foi por lá, mais precisamente no Royal Military College Sandhurst, em Berkshire, que recebeu formação militar. Em 1943 foi promovido a Tenente dos Irish Guards.

Quatro décadas depois foi nomeado Coronel, pela rainha Isabel II.Na mensagem de condolências, os monarcas afirmam mesmo que “Londres ajudou a preservar a existência do Luxemburgo naqueles tempos sombrios” da guerra.Na missiva, pode ler-se ainda que a “rainha teve um papel considerável na história do Reino Unido, sendo a monarca que serviu o país durante mais anos”.

Grão-Duques "profundamente tristes" com morte da Rainha Isabel II O casal grão-ducal realça Isabel II como "uma fiel amiga da Família Grão-Ducal".

Já ontem à noite, Henri e Maria Teresa tinham comunicado no Instagram, declarando “profunda emoção e tristeza com a notícia da morte de Sua Majestade, uma monarca profundamente ligada à amizade entre os dois países e uma fiel amiga da família grã-ducal”.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.