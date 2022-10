Destas, 153 estão integradas nos cuidados intensivos.

Grão-Ducado tem mais de 2.000 camas hospitalares

O Luxemburgo dispõe atualmente de 2.042 camas hospitalares divididas pelos hospitais do país, das quais 153 nos cuidados intensivos. Do total dessas, 21 estão reservadas para a pediatria e neonatologia e outras 36 camas para os serviços especializados, como cardiologia ou neurocirurgia. São dados avançados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar.



Covid-19. Vaga no outono será mais “modesta” A quarta vacinação não está a ser “um grande sucesso”, de acordo com o diretor da Saúde, razão pela qual será importante seguir de perto a evolução do aumento das infeções.

A responsável pela pasta da Saúde salienta que, no ano passado, houve 1.841 hospitalizações devido à covid-19, sendo que 20,3% foram nos cuidados intensivos. No ano anterior tinham sido 1.741 hospitalizações, das quais 14% nos cuidados intensivos.

Tempo de internamento aumentou nos últimos dois anos

Nos dois anos de pandemia verifica-se um aumento do período de internamentos. Se, em média, um paciente ficava quase 11 dias no hospital devido a uma infeção por SARS-CoV-2 em 2020, no ano seguinte aumentou para 13 dias. Nos cuidados intensivos, a duração de uma hospitalização aumentou de 20 para 25 dias. Uma diferença que se deve à gravidade das diferentes variantes.

Luxemburgo. Doação de órgãos afetada pela pandemia De acordo com o Ministério da Saúde, em 2021, foram feitas apenas duas colheitas e três doações.

Estes dados são importantes numa altura em que se observa um aumento de casos de covid-19 no país. Ainda na segunda-feira, o Ministério da Saúde deu conta de 861 novas infeções, sendo que 29 pessoas estão atualmente hospitalizadas, das quais duas nos cuidados intensivos.

