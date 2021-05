Maria Teresa acompanhada pela Ministra da Saúde visitou a Kannerklinik onde conversou com os profissionais de saúde sobre o estado de saúde dos mais novos nesta pandemia.

Grã-Duquesa preocupada com efeitos da covid nas crianças

A Grã-Duquesa do Luxemburgo e a ministra da Saúde Paulette Lenert foram ontem recebidas na clínica pediátrica Kannerklinik, do Centre Hospitalier de Luxembourg para uma visita às instalações e uma conversa com os profissionais de saúde sobre o impacto da covid-19 nos mais novos. Sobretudo a nível psicológico a pandemia está a afetar as crianças e os adolescentes.

Maria Teresa e Paulette Lenert visitaram os vários serviços da clínica, dando especial atenção ao serviço das urgências pediátricas, à estação covid-19 e ao serviço de psiquiatria infantil.

Durante a visita a Grã-Duquesa quis saber como tem sido o funcionamento desta clínica durante a pandemia e como se têm organizado para "garantir os melhores cuidados de saúde aos doentes pediátricos". Maria Teresa mostrou-se ainda preocupada com as consequências físicas e psicológicas da covid que estão a afetar as crianças e os adolescentes, questionando as equipas médicas sobre este impacto.

Sobretudo a nível psicológico a pandemia está a ter um impacto negativo nas crianças e adolescentes, como têm alertado os especialistas e o próprio governo. O primeiro-ministro Xavier Bettel já anunciou que as consultas de psicologia e psiquiatria pediátricas sofreram uma grande procura desde há meses por causa da covid-19.

A saúde mental das crianças tem sido uma grande preocupação do governo e uma das razões principais pela reabertura das escolas. Os meses fechados em casa causaram problemas nos alunos como comprovaram estudos já realizados.

