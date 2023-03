Comissões parlamentares da educação, família e petições reúnem-se na quarta-feira para discutir o assunto.

Governo vai debater petições dos pais que querem mais tempo com os filhos

Diana ALVES Comissões parlamentares da educação, família e petições reúnem-se na quarta-feira para discutir o assunto.

O Governo está a par das petições públicas recentes que reivindicam uma ajuda financeira para que os pais possam reduzir a sua carga horária e, assim, passar mais tempo com os filhos.

Questionado pela Rádio Latina, no seguimento de duas petições distintas mas com a mesma reivindicação – ambas assinadas por mais de 4.500 pessoas –, o Ministério da Família diz estar a par do assunto, avançando que “uma comissão parlamentar e um debate público estão agendados para a próximas semanas” e que “o ministério estará representado”.

