Investigação

Governo suspende financiamento ao Luxembourg Science Center

Maria MONTEIRO A decisão surge na sequência da investigação por suspeita de irregularidades na instituição de Differdange.

O ministro da Educação anunciou na quarta-feira a rescisão do contrato de financiamento do Luxembourg Science Center (LSC). O centro de ciência e tecnologia sediado em Differdange está a ser alvo de uma investigação por alegadas irregularidades na sua gestão, práticas fiscais duvidosas e conflito de interesses.

Numa reunião com as comissões da educação e do controlo do orçamento, Claude Meisch (DP) referiu alguns problemas identificados pela tutela no decorrer da cooperação com a instituição como "uma falta de maturidade e uma conceção errada dos procedimentos, nomeadamente os procedimentos financeiros aplicáveis ao Estado".

Suspeita de irregularidades no Luxembourg Science Center O Ministério Público abriu uma investigação à instituição, avançou o Reporter.lu.

O ministro referiu, também, que os próximos seis meses servirão para estudar novos modelos de gestão do Luxembourg Science Center, que atualmente assume a forma jurídica de uma associação sem fins lucrativos (asbl, na sigla em francês). No futuro, poderá ser transformado, por exemplo, numa instituição pública, sugeriu.

Organismo recebeu 21 milhões do governo

Recorde-se que o diretor do Luxembourg Science Center, Nicholas Didier, é também o diretor da empresa GGM11, que produz as estações experimentais para o espaço. Estes equipamentos permitem aos visitantes explorar os diferentes materiais de forma didática e pedagógica.

Desde a sua abertura, em 2017, o LSC já recebeu financiamento do Ministério da Educação no valor de 21 milhões de euros, incluindo quase 3 milhões de euros (2.862.500) euros em 2022.

O centro de ciência está, também, a ser submetido a uma auditoria da Inspeção-Geral das Finanças pedida pelo ministro, que deverá ser concluída nas próximas semanas.

