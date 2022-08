Governo questionado sobre quartos alugados em cafés sem condições básicas

Reportagem. Cafés com quartos insalubres na mira da Polícia

Os cafés que arrendam quartos insalubres voltam a estar na mira das autoridades. Desta vez, as hostilidades foram abertas pela Polícia de Esch-sur-Alzette, que na semana passada fiscalizou pelo menos três estabelecimentos da cidade, com funcionários da comuna e do Ministério da Saúde.