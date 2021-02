O executivo prevê que até 2023 o sistema de “tiers payant” generalizado deverá estar operacional no Luxemburgo. Mas há mais projetos

Governo quer melhorar sistema nacional da saúde

Vários projetos de lei vão ser entregues nos próximos meses no Parlamento com vista a preparar o futuro do setor da saúde. Durante meses, vários grupos de trabalho do setor estiveram reunidos afim de garantir um melhor desenvolvimento do sistema nacional da saúde, cujos trabalhos foram apresentados esta terça-feira pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, e pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider.

Ao todo, foram retidos 13 projetos que deverão fazer parte de um Plano Nacional da Saúde. Os dois ministros garantiram que até 2023 o sistema de “tiers payant” generalizado deverá estar operacional no Luxemburgo. Em causa está o modelo que permite aos pacientes pagarem apenas a parte das faturas médicas que não é reembolsada pela Caixa Nacional de Saúde (CNS). Algo que já acontece nas farmácias e nos tratamentos de fisioterapia. Os médicos receberão depois o resto do reembolso diretamente da Caixa Nacional da Saúde.

Os diferentes atores do setor da saúde também chegaram à conclusão que é preciso promover as profissões da saúde, afim de combater a penúria de trabalhadores neste setor.

De facto, a crise sanitária da covid-19 veio confirmar o quão são precisos mais profissionais da saúde qualificados, de forma a não estar constantemente dependente de mão de obra transfronteiriça. Daí o Governo ter decidido lançar uma campanha de promoção mediática em prol das profissões de saúde para assim aumentar o interesse por parte dos jovens. E justamente, relativamente à formação dos profissionais, o Executivo pretende tornar as formações mais atrativas para captar mais pessoas para este ramo, principalmente para os enfermeiros e médicos.

