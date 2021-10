O diploma apresentado pelo ministro do Trabalho prevê a proteção do trabalhador contra eventuais represálias depois da denúncia e se a situação laboral do assalariado não melhorar após a intervenção da ITM.

Assédio laboral

Governo quer Inspeção do Trabalho na linha da frente do combate ao assédio moral

Manuela PEREIRA O diploma apresentado pelo ministro do Trabalho prevê a proteção do trabalhador contra eventuais represálias depois da denúncia e se a situação laboral do assalariado não melhorar após a intervenção da ITM.

A Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) vai ter o papel principal na luta contra o assédio moral no local de trabalho. A medida está estipulada no projeto de lei 7864 que Dan Kersch acaba de divulgar à comissão parlamentar do Trabalho, Emprego e Segurança Social.

"Um trabalhador, vítima de assédio moral poderá, no futuro, recorrer à ITM. Poderá denunciar o caso sozinho ou fazer-se acompanhar da sua delegação sindical", diz o ministro do Trabalho e vice-primeiro-ministro, Dan Kersch.

Após a queixa, a ITM terá até 45 dias para entregar um relatório ao empregador, incitando-o a tomar todas as medidas necessárias para melhorar a situação laboral do trabalhador em causa. Se o patrão recusar aplicar as medidas ditadas pela ITM arrisca-se a sanções.

Todas estas medidas fazem parte do projeto de lei 7864 que Dan Kersch acaba de divulgar à comissão parlamentar do Trabalho, Emprego e Segurança Social. O diploma prevê a proteção do trabalhador contra eventuais represálias depois da denúncia e se a situação laboral do assalariado não melhorar após a intervenção da ITM e a aplicação de medidas por parte do empregador, a solução passará pelo Tribunal do Trabalho.

Assédio moral no local de trabalho continua elevado no Luxemburgo Com 354 pedidos de informação enviados à Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) e oito queixas registadas no ano passado, só no setor privado, o assédio no local de trabalho continua elevado, apesar de muitas pessoas terem estado em teletrabalho devido à pandemia.

O projeto de lei aguarda os pareceres das câmaras profissionais e do Conselho de Estado. O ministro Kersch diz-se ainda aberto a propostas e sugestões quanto à prova dos factos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.