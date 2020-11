A proposta de uma agência deste tipo já existe há 20 anos e, segundo o ministro, só precisa de aprovação do Parlamento para ver a luz do dia.

Governo quer criar agência para acompanhar alimentos desde a produção ao prato

O Governo pretende criar uma agência veterinária e alimentar com o objetivo de reforçar a eficácia dos controlos ao longo da cadeia de produção dos produtos alimentares. Segundo o ministro da Agricultura, Romain Schneider, é essencial garantir aos consumidores alimentos saudáveis e de qualidade.

A proposta de uma agência deste tipo já existe há 20 anos e, segundo o ministro, só precisa de aprovação do Parlamento para ver a luz do dia. Atualmente os controlos e análises de produtos são feitos por diferentes organismos no país, o que dificulta o processo. A Autoridade de Segurança Alimentar, tutelada pelo Executivo, coordena todas as ações de controlo destes produtos no país.

A nova agência deverá empregar 80 pessoas e vai facilitar a luta contra a fraude alimentar, seguindo o produto desde a produção até ao consumidor final. Os deputados da Comissão da Agricultura já se mostraram favoráveis à criação do novo organismo, mas sublinharam que deveria ser pensada uma nova denominação, diferente de "agência veterinária e alimentar". Antes de os trabalhos parlamentares prosseguirem na comissão, o projeto de lei terá de passar primeiro pelo crivo do Conselho de Estado.





