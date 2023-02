Ministério da Habitação diz estar ciente da existência de casos em que as pessoas se registam com moradas fícticias por estarem a viver em alojamentos ilegais. E tem previstas duas medidas para enfrentar o problema.

Sociedade 4 min.

Habitação

Governo quer acabar com moradas fictícias no Luxemburgo

Tiago RODRIGUES Ministério da Habitação diz estar ciente da existência de casos em que as pessoas se registam com moradas fícticias por estarem a viver em alojamentos ilegais. E tem previstas duas medidas para enfrentar o problema.

O tema já não é novo e o problema tão-pouco. O esquema das moradas fícticas no Luxemburgo é um imbróglio de longa data. Para alguns, é até um negócio. Porquê? Porque as pessoas que vivem em alojamentos ilegais - que não cumprem os requisitos mínimos de habitabilidade - não conseguem registar-se com a sua morada real na Comuna e acabam por arranjar (ou comprar) endereços de terceiros ou de casas vazias, por vezes noutros municípios.

A lei prevê que a inspeção destas habitações cabe aos burgomestres e, caso detetem quaisquer irregularidades, estes podem exigir ao proprietário que cumpra os critérios num determinado prazo ou ordenar o encerramento do imóvel. As violações das regras fixadas pela lei são puníveis com uma multa de 251 a 125 mil euros, com uma pena de prisão de oito dias a cinco anos ou com ambas as penas.

Vive num apartamento sem registo de morada? Saiba o que diz a lei Sem a regularização da situação de trabalho, é quase impossível encontrar casa no Luxemburgo. E sem uma residência permanente, é quase impossível encontrar trabalho.

Onde fica a responsabilidade do Governo, no meio disto tudo? Enquanto os municípios tratam da inspeção no local, o Ministério da Habitação é responsável pela legislação sobre as condições de habitabilidade. No entanto, se a lei prevê o controlo e a punição dos proprietários dos alojamentos ilegais, o mesmo não acontece com a questão das moradas fictícias. Questionada pelo Contacto, fonte do ministério confirmou que está ciente do problema e que tem previstas duas medidas para o resolver.

A primeira é o "projeto de lei sobre a criação de um Registo Nacional de Edifícios e Habitações (RNBL), que prevê que o Registo Nacional de Pessoas Singulares (RNPP) seja ligado a um Registo de Habitação, a fim de se poder rastrear quem vive em que habitação". A segunda é a revisão da legislação sobre as condições da habitabilidade, sendo que "estão em curso discussões com os interessados no terreno", de acordo com a mesma fonte.

Não tem morada e pode perder o teto se pensão ilegal em Junglinster for encerrada A portuguesa Indira Mota é uma das inquilinas de uma residência com vários estúdios que não cumpre os requisitos legais de habitabilidade. Por esse motivo, não consegue inscrever a sua morada na Comuna e tem de usar um endereço fictício.

Enquanto a segunda medida permanece ainda muito "vaga", a primeira leva já algum tempo de preparação. Em outubro de 2021, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou, no contexto da crise habitacional, a criação de um registo nacional de habitação para identificar as habitações não ocupadas, com o objetivo de introduzir um imposto específico destinado a mobilizar estas habitações para o arrendamento.

Em junho do ano passado, o Governo anunciou que a cobrança do imposto sobre a não ocupação de habitações exige a criação de um Registo Nacional de Edifícios e Habitações (RNBL), bem como a criação de um registo do imposto sobre a não ocupação de habitações, que está previsto no projeto de lei supramencionado.

Fim das casas desocupadas

Segundo o documento, uma habitação é considerada desocupada se nenhum morador estiver inscrito no Registo Nacional de Pessoas Singulares (RNPP) durante um período de seis meses consecutivos. Compete ao município registar a vaga de habitação no seu território e fornecer as informações necessárias à Administração das contribuições diretas, que irá cobrar o imposto. Durante o primeiro ano, o imposto será de 3.000 por habitação. Nos anos seguintes, o imposto é aumentado em 900 euros por ano, até um montante máximo de 7.500 euros.

Senhorios já podem voltar a aumentar rendas no Luxemburgo. E agora? O congelamento das rendas terminou no dia 31 de dezembro. A partir de agora, os senhorios podem voltar a aumentar os valores. Alguns não respeitaram a lei e aumentaram as rendas antes do fim do ano.

Através do RNBL, o Governo pretende atribuir um número de identificação único a todos os tipos de edifícios e a cada unidade habitacional separada que faz parte dos edifícios. E como é que isso pode resolver o problema das moradas fictícias? Esta medida permitirá aos municípios registar os habitantes não só num endereço no seu território, mas também numa habitação identificada pelo seu número de identificação nacional.

Embora o primeiro objetivo deste registo, ao atribuir um número de identificação a todas as habitações, seja o de fornecer uma visão detalhada das habitações disponíveis, isto também poderá ajudar a desenhar um mapa mais detalhado sobre quem vive onde e que casas estão desocupadas e têm os seus endereços eventualmente utilizados como moradas fictícias por pessoas que residem em habitações ilegais.

O projeto de lei prevê ainda que, nos casos das casas utilizadas como "segundas habitações" e "habitações de fim-de-semana", estas são isentas de impostos se estiverem localizadas fora da "área urbana", mas não se estiverem dentro do "perímetro de aglomeração". Porém, os proprietários podem apresentar razões legítimas para a desocupação temporária de certas habitações, nomeadamente um projeto de reparação, melhoramento ou construção com o objetivo de ocupar a habitação.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.