Governo pondera criar subsídio para novos assistentes parentais

A atividade de assistente parental deverá ser alvo de uma reforma e uma das ideias em cima da mesa diz respeito à criação de um subsídio para quem decide lançar-se na profissão.

A atividade de assistente parental deverá ser alvo de uma reforma e uma das ideias em cima da mesa diz respeito à criação de um subsídio para quem decide lançar-se na profissão.

Na resposta a uma questão parlamentar sobre os assistentes parentais, o ministro da Educação, Claude Meisch, confirmou que o número destes profissionais no país está em queda.

Uma das pistas em análise prende-se com a atribuição da chamada “indemnização de arranque”, isto é, um subsídio para ajudar o profissional a abrir o negócio. Outros aspetos em discussão são o “eventual aumento da ajuda do Estado através do cheque-serviço e o alargamento do sistema de educação plurilingue aos assistentes parentais".

Número de assistentes parentais diminui desde 2019 Passou de 532 em 2019 para 486 em 2020 e 448 em 2021, segundo dados divulgados pelo ministro da Educação na resposta a uma questão parlamentar.

Note-se que uma das razões do atual desinteresse pela profissão de assistente parental será precisamente o sistema plurilingue nas creches, ao abrigo do qual os pais têm direito a 20 horas de acolhimento gratuitas, o que terá levado muitas famílias a preferirem a creche a outros serviços.

Estatuto dos trabalhadores pode ser revisto

De acordo com o ministro, a reforma do setor poderá também incluir alterações ao nível do estatuto dos trabalhadores. Atualmente, os assistentes parentais são considerados trabalhadores independentes. Claude Meisch reconhece que isso “cria alguns problemas”, razão pela qual o seu “departamento está também a avaliar várias pistas tendo em vista o estatuto” destes trabalhadores.

Mas a reforma ainda deverá demorar. Para preparar o terreno, o setor está a ser alvo de uma análise em concertação com organismos como o Serviço Nacional da Juventude e a Agência Dageselteren, estando ainda envolvido um consultor externo.

Segundo o ministro, no ano passado apenas 13 pessoas iniciaram o processo para se tornarem assistentes parentais. Por norma, eram cerca de 100 por ano.

