A denúncia é da OGBL que qualifica de "uma má escolha política", com consequências negativas para o desenvolvimento do país.

Governo planeia congelar apoios à investigação nos próximos dois anos

Henrique DE BURGO A denúncia é da OGBL que qualifica de "uma má escolha política", com consequências negativas para o desenvolvimento do país.

A denúncia é da OGBL, que diz-se contra a medida. Os responsáveis sindicais referem que a dotação financeira deverá permanecer no nível de 2021, pelo menos nos dois próximos anos. A medida afeta o funcionamento de vários instituições dedicadas à investigação, nomeadamente a Universidade do Luxemburgo, o Instituto de Saúde do Luxemburgo (LIH), o Instituto Luxemburguês de Ciência e Tecnologia (LIST) e o Instituto Luxemburguês de Investigação Sócio-Económica (LISER).

Com esta medida, a central sindical acusa o Estado de não ter em conta as prestações indexadas ou as evoluções salariais de 2.200 funcionários previstas nas convenções coletivas da universidade e dos três centros públicos de investigação.

Prevendo mesmo a continuação de um congelamento além de 2023, as instituições em causa estão a fazer poupanças para fazer face às restrições orçamentais.

A central sindical lembra ainda que o investimento no ensino superior e na investigação pública permitiu recentemente, por exemplo, a realização dos testes em larga escala contra a pandemia. E insta, por isso, o Executivo luxemburguês a desistir do plano de congelamento, qualificando-o de "uma má escolha política", com consequências negativas para o desenvolvimento do país.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.