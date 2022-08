Ministra da Justiça foi questionada sobre a possibilidade de criar uma lei semelhante à que existe na Suíça. Governo diz que não estudou o assunto.

Governo não prevê criar lei para impedir estrangeiros de comprar casas

Tiago RODRIGUES Ministra da Justiça foi questionada sobre a possibilidade de criar uma lei semelhante à que existe na Suíça. Governo diz que não estudou o assunto.

E se houvesse uma lei que impedisse os estrangeiros de comprar casas no Luxemburgo para acabar com a especulação imobiliária? O deputado do DP André Bauler lançou a questão à ministra da Justiça, mas o Governo não prevê a criação desta lei.

Numa pergunta parlamentar dirigida a Sam Tanson, o deputado quis saber se a questão já tinha sido analisada pelo Governo. Bauler questionou a ministra se já tinha mandado realizar um estudo sobre a oportunidade de implementar um quadro jurídico deste tipo no Luxemburgo, dando o exemplo de uma lei que já existe na Suíça, conhecida como "Lex Koller".

Esta lei impede os investidores de países terceiros como a China ou a Rússia, que não vivem na Suíça, de comprar habitação, uma vez que isso resultaria em preços de mercado ainda mais elevados. Existem leis semelhantes em muitas grandes cidades, como Londres ou Vancouver.

A ministra respondeu em quatro linhas, deixando claro que não foi realizado qualquer estudo sobre este assunto. "Gostaria de esclarecer que o Ministério da Justiça não estudou a oportunidade e, a fortiori, a viabilidade de implementar um quadro legal que proíba a aquisição de bens imóveis por estrangeiros, seguindo o exemplo da lei suíça", esclareceu Tanson.

Problema é causado pelos residentes?

Segundo Jean-Paul Scheuren, presidente da Chambre Immobilière, este problema já foi analisado no Luxemburgo. Recorda que o antigo ministro das Finanças Pierre Gramegna tinha apresentado números sobre este assunto e tinha dito que havia muito poucos estrangeiros de países terceiros que tinham realmente comprado uma casa no país. "A questão de um Lex Koller é um pouco como o Loch Ness", porque está sempre a reaparecer, comparou Scheuren à RTL.

Para Scheuren, o problema dos apartamentos vazios é causado pelos residentes. A verdadeira solução para a falta de habitação, explica, seria a construção de habitações para arrendamento a preços acessíveis. Afirma ainda que não foi feito trabalho suficiente no Luxemburgo nessa área.

A RTL perguntou ao Ministro da Habitação, Henri Kox, o que pensava sobre uma "Lex Koller". O responsável disse apenas que não foi analisado se essa lei poderia ser implementada no Grão-Ducado.

Quanto à existência de dados sobre o número de investidores de países terceiros que compraram habitação no Grão-Ducado não houve resposta.

