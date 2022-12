Governo não descarta radares que detetam uso de telemóvel ao volante

Em 2021, houve 13 acidentes rodoviários por causa do uso indevido do telemóvel ao volante: provocaram três feridos graves e 17 ligeiros.

O ministro da Mobilidade, François Bausch, não descarta a possibilidade de recorrer a radares que detetam o uso de telemóvel ao volante.

Numa resposta parlamentar, o responsável pela pasta da Mobilidade informa que o ministério “está a seguir com muito interesse esse tipo de radares que estão a ser desenvolvidos no estrangeiro”. Mas acrescenta que “grande parte desses radares ainda estão em fase de teste”.

Na resposta pode ainda ler-se que as autoridades policiais nem sempre conseguem determinar se um acidente foi provocado pelo uso do telemóvel ao volante. Instaurar um controlo automático iria contribuir para garantir mais segurança nas estradas do Luxemburgo, defende o ministro.

