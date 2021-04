Uma em cada seis mulheres já sofreu um aborto espontâneo no Luxemburgo.

Governo não descarta licença em caso de aborto espontâneo

O Governo não exclui a hipótese de introduzir uma nova licença para as mulheres que sofreram um aborto espontâneo. A legislação atual não prevê dias de licença para os pais que se deparam com esta situação, a não ser que o médico emita um certificado de baixa médica.

Numa resposta parlamentar da deputada socialista, Francine Closener, o ministro do Trabalho, Dan Kersch, diz agora que o Executivo não se opõe à ideia de introduzir dias de licença para os pais poderem fazer o luto do bebé que perderam.

O titular da pasta do Trabalho acrescenta mesmo que irá reunir-se em breve com os parceiros sociais para falar sobre a questão. Dan Kersch sublinha, no entanto, que o programa de coligação (2018-2023) entre os três partidos que compõem o Executivo não prevê esta licença especial.

A pergunta dos socialistas surgiu após a Nova Zelândia ter votado uma lei que concede, tanto à mãe como ao pai, uma licença de três dias para ajudar a superar um aborto espontâneo.







