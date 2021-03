Os quatro profissionais de saúde que estiveram a prestar apoio no Hospital do Espírito Santo, em Évora, foram recebidos esta quarta-feira pelo primeiro-ministro e pela ministra da Saúde.

Governo luxemburguês agradece a equipa médica que esteve em Portugal

Ana Patrícia CARDOSO

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, receberam esta quarta-feira no Ministério de Estado as duas equipas médicas do Luxemburgo que se deslocaram a Portugal em fevereiro de 2021, para prestar apoio na luta contra a covid-19.

Samuel Luyasu, Monica Almeida Valente, Modesta Dargeviciute e Filomena Silva Costa, partiram do Luxemburgo para se juntarem à equipa do Hospital do Espírito Santo, em Évora, durante 15 dias. A equipa esteve a prestar assistência aos doentes covid-19, aliviando assim a pressão nas equipas médicas portuguesas. No encontro desta quarta-feira com Bettel e Lenert esteve também o embaixador de Portugal, António Gamito:

À exceção de Modesta, que esteve em Portugal pela Luxembourg Air Rescue, os restantes elementos das equipas voluntariaram-se para a missão assim que foi feito o apelo do Governo Luxemburguês.

Os ministros fizeram questão de ressalvar o espírito de ajuda entre os dois países. "Para ultrapassar esta crise global, a solidariedade é mais necessária do que nunca. Através do seu empenho, demonstrou não só a sua própria solidariedade com Portugal, mas também a do Luxemburgo com os países amigos".

O Contacto esteve com a equipa luxemburguesa durante a estadia em Portugal e testemunhou o o espírito "solidariedade" entre as equipas luxemburguesa e portuguesa. "Vi que há um grande sentido de solidariedade dentro do hospital e mesmo com o alargamento a novas estruturas", afirmou na altura Samuel Luyasu.





