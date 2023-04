Para contornar a decisão do Tribunal Administrativo, que obrigou a revogar a proibição do herbicida, o Executivo criou um pacote de incentivos que podem chegar quase aos 800 euros por hectare.

Governo lança ajudas financeiras para abandono voluntário do glifosato

Para contornar a decisão do Tribunal Administrativo que levou à revogação da proibição do uso de glifosato, o Governo luxemburguês criou uma nova lei agrícola para encorajar os agricultores, viticultores e horticultores a renunciarem voluntariamente ao uso deste químico.

Com o acórdão do Tribunal Administrativo de 30 de março, as autorizações para a utilização os produtos fitofarmacêuticos que contêm glifosato tiveram de ser restabelecidas. No entanto, o Luxemburgo, que tinha sido o primeiro país da União Europeia a banir o glifosato, não pretende desistir desse objetivo.

Assim, ao abrigo da nova lei os produtores poderão ativar o regime ecológico de "renúncia à utilização de produtos fitofarmacêuticos", que prevê compensações financeiras para quem tenha perda de rendimentos causada pela renúncia à utilização dos chamados big-movers, que incluem o glifosato.

Segundo a tutela da Agricultura, a ajuda é de 70 euros por hectare. O apoio à renúncia à utilização de herbicidas varia também de acordo com os diferentes tipos de culturas, podendo ir desde os 150 euros/ha para as culturas arvenses, como os cereais, até 750 euros/ha para a horticultura e arboricultura.

Há ainda um prémio financeiro para a viticultura sustentável e amiga do ambiente, sem uso de herbicidas, que pode ir até aos 780 euros/ha, dependendo da área de viticultura.

O ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural, Claude Haagen, sublinha que o Governo vai continuar a prosseguir os seus esforços para reduzir a utilização produtos fitofarmacêuticos, em particular daquele herbicida, desta vez recorrendo a medidas que incentivem o seu abandono voluntário.

E lembra que a introdução de medidas para promover a agricultura biológica e proteger a biodiversidade contribui para reduzir a utilização de produtos fitofarmacêuticos.

