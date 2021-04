Já foram feitos mais de 38 mil pedidos para este apoio criado pelo executivo luxemburguês, para promover a aquisição destes veículos.

Governo já atribuiu mais de 4 milhões de euros em apoios para a compra de bicicletas

O Governo já atribuiu mais de 4.1 milhões de euros em subsídios para apoiar a compra de uma bicicleta, ou de uma bicicleta elétrica, desde março de 2019 até março de 2021.

Governo alarga prazo de ajudas à compra de bicicletas O novo regime de ajuda à compra de bicicletas normais ou elétricas vigora até 31 de março de 2021 e contempla uma ajuda de 50%, que não pode ultrapassar os 600 euros.

Em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado do Partido Pirata Marc Goergen, a ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, afirmou que ao todo, até ao final do mês passado, tinham sido concedidos 4.106.000 euros de subsídios no âmbito destes apoios.

A governante acrescentou que, a partir de maio de 2020, quando os subsídios foram revistos em alta, houve um aumento acentuado dos pedidos, que, segundo a RTL, atingiram os 38.500.

A elevada taxa de solicitações deste subsídio tem causado alguns atrasos nos pagamentos, com o tempo médio de processamento de um pedido preenchido corretamente a chegar aos 103 dias e um pedido incompleto aos 153 dias. Neste último caso, já houve requerentes que tiveram de esperar cerca de 18 meses pela concessão do apoio, acrescenta a estação.

O montante atribuído pelo Governo, para aquisição destes veículos, é em média de 316 euros.





