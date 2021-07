Excerto do Ministro dos Negócios Estrangeiros em que este compara dirigentes da UEFA a adeptos do Brexit e de Donald Trump foi cortado de uma entrevista da RTL.

Governo nega envolvimento na edição de uma entrevista de Asselborn

Yannick HANSEN Excerto do Ministro dos Negócios Estrangeiros em que este compara dirigentes da UEFA a adeptos do Brexit e de Donald Trump foi cortado de uma entrevista da RTL.

O Governo de Luxemburgo negou, em resposta parlamentar, qualquer envolvimento no corte de comentários do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, numa entrevista à RTL, onde este terá dito que "a UEFA é muito provavelmente uma organização de homens brancos, velhos, as mesmas pessoas que votaram no Brexit e em Donald Trump ".

Asselborn apareceu na RTL, emissora público-privada, a 22 de junho para discutir a recente legislação LGBTQ da Hungria, amplamente criticada, quando apelou à decisão do organismo de futebol europeu (UEFA) de impedir que um estádio de Munique fosse iluminado com cores do arco-íris - um símbolo da comunidade LGBTQ. No entanto, a filmagem que a emissora pública RTL, que é financiada pelo Governo com 10 milhões por ano, divulgou no site não incluí os comentários de Asselborn comparando dirigentes da UEFA a adeptos do Brexit e de Donald Trump.

O deputado do ADR, Fernand Kartheiser, questionou então o Governo se este interveio para que a passagem fosse retirada da entrevista. O primeiro-ministro, Xavier Bettel negou qualquer envolvimento na edição, mas não teceu comentários acerca da opinião oficial do Governo sobre os ditos comentários. Disse antes que o "Governo luxemburguês está empenhado, sem reservas, na defesa desses valores, mesmo quando estão sob pressão de uma organização ou de outro governo", disse Bettel, acrescentando que "as declarações do chanceler são testemunho desta posição".

O Governo paga à RTL 10 milhões por ano para programas de língua luxemburguesa, valor que deve aumentar quando o atual contrato expirar em 2024, avança o Luxembourg Times.

O Luxemburgo está no 20º lugar no índice de liberdade de imprensa divulgado por Repórteres Sem Fronteiras (já esteve em quarto). O relatório de 2020 citou a falta de transparência do governo e o difícil acesso dos jornalistas às informações como um dos motivos da queda do Grão-Ducado no ranking.

