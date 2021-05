Crise pandémica, em que o país teve de recorrer aos profissionais dos países vizinhos, reforçou ainda mais esta necessidade.

Governo cria mais licenciaturas para colmatar falta de enfermeiros no Grão-Ducado

Henrique DE BURGO Alguns cursos arrancam já a partir de 2022/2023.

Depois da recente reforma no setor dos médicos, o Governo mexe agora no setor dos enfermeiros. A formação de enfermeiros com mais cursos superiores vai ser reforçada já a partir de 2022 ou 2023. O objetivo, segundo um comunicado conjunto dos ministros da Saúde, Educação e da Família, é o de combater o risco de escassez de profissionais nos próximos 15 anos e tornar as profissões de saúde mais atrativas.

Com um único diploma de ensino superior em cuidados de enfermagem, o Luxemburgo atualmente "não se encontra em condições para garantir o cuidado prolongado da saúde da sua população", lê-se no comunicado. Exemplo disso foram as contratações de enfermeiros transfronteiriços durante a crise pandémica.

As novas formações já tinham sido aliás defendidas pela central sindical OGBL e pela Associação Nacional das Enfermeiras e Enfermeiros do Luxemburgo (ANIL, na sigla em francês).

Nos planos está a criação de uma licenciatura em "Enfermagem de cuidados gerais", com duração de três anos, a partir de 2023/2024. Em paralelo serão também criadas outras quatro licenciaturas em "Enfermagem Especializada": assistente técnico médico-cirúrgico, enfermeiro anestesista e de reanimação, enfermeiro pediatra e enfermeiro psiquiátrico, que deverão arrancar em 2022/2023.

Estão previstas ainda mais duas licenciaturas de assistente técnico médico em obstetrícia e radiologia, a partir de 2023. Por fim, será criado um programa de formação de mais um ano para os enfermeiros generalistas que pretendam obter uma especialização.

