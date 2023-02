As estimativas apontam para que estes rastreios contribuam para reduzir a mortalidade relacionada com o cancro, no Luxemburgo, em pelo menos 50%.

Governo avalia criação de quatro novos rastreios ao cancro

O governo está atualmente a avaliar a implementação de quatro novos rastreios ao cancro.

Segundo a informação avançada na última sexta-feira, Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, pelo Ministério da Saúde, o Centro de Coordenação de Programas de Rastreio do Cancro, que faz parte da Unidade de Medicina Preventiva e Saúde da População da Direção da Saúde, está atualmente a avaliar a implementação de quatro novos rastreios ao cancro recomendados pela Comissão Europeia: ao cancro do estômago, cancro da próstata, cancro do colo do útero e cancro bronco pulmonar.

As estimativas apontam para que estes rastreios contribuam para reduzir a mortalidade relacionada com o cancro, no Luxemburgo, em pelo menos 50%, refere o comunicado do Ministério da Saúde.

Entretanto, está também a decorrer um estudo nacional que pretende questionar os pacientes sobre toda a cadeia de valor ligada ao cancro, com o objetivo de identificar e dar prioridade a ações assentes "em dados fiáveis e recentes" do Luxemburgo.

Este inquérito é financiado pelo segundo plano nacional de luta contra o cancro o PNC2, que começou em 2020 e vigora até 2024, e o questionário pode ser preenchido no site Colive Cancer.

O ministério encoraja os doentes com cancro a participar na consulta, convidando-os a partilhar a sua experiência através do inquérito, de modo a avaliar os cuidados prestados no país. O questionário e as informações sobre o estudo estão disponíveis em português.

"O cancro representa um verdadeiro desafio de saúde pública para as nossas sociedades. Para melhor combater esta doença, foi posto em prática um segundo plano para o período 2020-2024", afirmou, na sexta-feira, a Ministra da Saúde, Paulette Lenert.

O segundo Plano Nacional contra o Cancro 2020-2024 (PNC2) entrou no seu segundo ano de implementação em 2022. Graças ao envolvimento de instituições, profissionais de saúde e pacientes nos grupos de trabalho designados, já foram implementadas várias ações e projetos sublinha o Ministério da Saúde.

No âmbito da parceria com o Instituto Nacional do Cancro (INC), o PNC2 visa apoiar também iniciativas europeias onde o Luxemburgo possa participar, como a Ação Comum CraNe, que, entre outras coisas, pretende impulsionar a criação de uma rede nacional para o cancro do pulmão.

