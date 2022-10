A poliomielite é uma doença viral contagiosa que afeta principalmente crianças com menos de 5 anos e que ataca o sistema nervoso e paralisa os músculos.

Governo apela à vacinação para travar ressurgimento de poliomielite

O governo luxemburguês apelou, esta segunda-feira, à toma das "vacinas básicas e de reforço" para travar o ressurgimento da doença infecciosa da poliomielite, que no início deste ano voltou a aparecer em países como os Estados Unidos da América, Reino Unido e Israel.

"O Ministério da Saúde lembra à população que é importante realizar todas as vacinas básicas e de reforço, tanto em bebés e crianças pequenas como em adultos", refere num comunicado publicado esta segunda-feira.

De acordo com a informação do mesmo comunicado, a poliomielite é uma doença viral contagiosa que afeta principalmente crianças pequenas, até aos 5 anos de idade. Esta doença ataca o sistema nervoso e pode paralisar os músculos, podendo causar a morte ou paralisia permanente.

A poliomielite transmite-se principalmente pela via fecal-oral e o vírus pode ser detetado na água. A vacinação é a forma mais eficaz de proteção contra esta e outras doenças infecciosas, pelo que o Ministério da Saúde reforça o pedido à população para aderir ao plano vacinal e seguir o seu calendário, que pode ser consultado aqui. O apelo não é apenas dirigido às crianças mas também aos adultos, que devem confirmar se o seu boletim de vacinas está atualizado e consultar o seu médico.

O governo lembra ainda que há um novo serviço digital disponível que permite rastrear as vacinas - o registo eletrónico de vacinação - que foi disponibilizado pela Agência eSaúde, e desenvolvido em colaboração com a Direção da Saúde, e que permite centralizar com segurança os dados de vacinação dos utentes, receber notificações de vacinas de reforço e beneficiar de conselhos de vacinação personalizados de acordo com as recomendações do Conselho Superior de Doenças Infecciosas (CSMI, na sigla em francês).









