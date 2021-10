Além destas medidas, no discurso do Estado da Nação, esta tarde, Xavier Bettel anunciou também a gratuitidade nas cantinas, para alunos desfavorecidos, e de parte das aulas de música.

Governo anuncia ajuda gratuita aos trabalhos de casa e 'maison relais' sem custos para os pais

Ana TOMÁS Além destas medidas, no discurso do Estado da Nação, esta tarde, Xavier Bettel anunciou também a gratuitidade nas cantinas, para alunos desfavorecidos, e de parte das aulas de música.

Ajuda gratuita para os trabalhos de casa, no ensino primário, em todo o país, e 'maisons relais' sem custos para os pais, durante as semanas letivas, das 7h às 19h, a partir do próximo ano escolar e cantinas escolares gratuitas para os mais desfavorecidos são algumas das novidades anunciadas esta tarde, pelo primeiro-ministro Xavier Bettel, para o setor da Educação, no discurso do Estado da Nação.

"O contexto socioeconómico, a língua materna e o perfil migratório ainda tem uma influência sobre o percurso educativo e o sucesso dos alunos. Já implementámos numerosas medidas para melhorar a igualdade de oportunidades (...) Serão intensificados os esforços para fornecer o melhor apoio possível aos estudantes", começou por dizer o chefe de Governo.

Assim, será introduzida "ajuda gratuita para os trabalhos de casa no ensino primário em todo o país", referiu, sem avançar para já uma data de implementação. Segundo o primeiro-ministro, "ao longo dos próximos meses, serão realizadas discussões com parceiros relevantes para desenvolver um oferta de qualidade de apoio aos trabalhos de casa para todos os alunos do ensino primário".

Outra das novidades é o apoio do Estado às 'maisons relais' que tornará a sua frequência gratuita, durante o próximo ano letivo.

"Depois de introduzir a supervisão gratuita de 20 horas em creches, a fim de proporcionar às crianças uma educação multilingue de qualidade, a partir do início do próximo ano letivo, as 'maisons relais' também serão gratuitas durante as semanas letivas, das 7h às 19h", afirmou Xavier Bettel, deixando a garantia de que no futuro, os cuidados infantis continuarão a ser "um serviço oferecido pelo Estado e pelos municípios aos pais interessados". O primeiro-ministro ressalvou que caberá sempre aos pais "escolher se querem fazer uso desta oferta", por isso, acrescentou serão criados "fóruns de pais em todas as 15 regiões escolares", onde os pais "receberão informações e conselhos sobre o apoio ao desenvolvimento" dos seus filhos.

O ensino da música no ciclo inferior do ensino fundamental também será gratuito, a partir do próximo ano letivo, avançou Xavier Bettel, que revelou ainda que "num futuro próximo" será aumentada a oferta formativa nos graus de ensino mais avançados, com "duas novas secções a serem criadas nas escolas secundárias e um DAP [diploma de formação profissional] adicional na formação profissional".

Xavier Bettel enalteceu ainda os esforços feito pelo Governo para manter as escolas abertas o maior número possível de dias, apesar das medidas sanitárias implementadas para combater a covid-19, lembrando que o Luxemburgo está "abaixo da média da OCDE em termos do número de dias de encerramento de escolas primárias" e que "as escolas secundárias no Grão-Ducado estiveram fechadas apenas 34 dias. "Apenas a Nova Zelândia teve menos dias de encerramento de escolas", rematou.

