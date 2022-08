Medida tem sido reivindicada pelo Planeamento Familiar e está em estudo, segundo avançou a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar.

Governo admite poder alargar direito ao aborto às 14 semanas

Ana TOMÁS Medida tem sido reivindicada pelo Planeamento Familiar e está em estudo, segundo avançou a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar.

O Ministério da Saúde está a estudar a possibilidade de alargar o direito ao aborto de 12 para 14 semanas. A informação foi confirmada em resposta parlamentar, esta terça-feira, pela ministra Paulette Lenert (LSAP), como noticiou a versão francesa do Luxemburger Wort.

Face à questão colocada pelos deputados Josée Lorsché e Marc Hansen (déi Gréng), Lenert respondeu que a medida que poderá alargar o período para a interrupção voluntária da gravidez está "atualmente a ser estudada". "Neste sentido, estão previstas reuniões de consulta entre o Ministério da Saúde e a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, bem como o Planeamento Familiar (PF)", acrescentou.

O alargamento do direito ao aborto para 14 semanas tem sido reivindicado pelo Planeamento Familiar. Numa entrevista dada à Rádio Latina, no passado mês de julho, Catherine Chery, diretora do Planeamento Familiar, sublinhou que, em muitos casos, as 12 semanas não são suficientes.

Na mesma entrevista, a responsável sublinha que, enquanto a Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) medicamentosa (até às 6-7 semanas de gravidez) pode ser feita em vários locais, a cirúrgica (que pode ir até às 12) tem de ser feita no hospital, o que reduz o número de opções, além de requerer vários passos que se podem arrastar.

Marcar a intervenção, fazer análises ou consultar um anestesista são procedimentos que colocam as mulheres numa corrida contra o tempo e que levam muitas a procurar noutros países um período mais alargado do que aquele que é contemplado no Luxemburgo.

Na questão parlamentar, os deputados Josée Lorsché e Marc Hansen também questionam os números reais do aborto no Luxemburgo, perguntando se não seria mais eficaz ter "estatísticas e números fiáveis relativos aos abortos efetivamente realizados dentro e fora do hospital". Os deputados d'Os Verdes argumentam que isso tornaria possível implementar uma "prevenção eficaz e direcionada".

Sobre este aspeto, Paulette Lenert adiantou que "está prevista a criação a curto prazo de um grupo de trabalho para elaborar estatísticas sobre abortos" que abarquem toda a realidade da interrupção voluntária da gravidez.

Atualmente, apenas os números do Planeamento Familiar fornecem informações sobre o número de abortos realizados. Segundo dados do organismo, citados pela edição francesa do Wort, em 2021 o PF foi contactado por 601 mulheres para fazer um aborto. Entre estas, 516 decidiram interromper a gravidez.

