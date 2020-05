A dimensão e o número de gotículas depende, por exemplo, do tom de voz. Falar alto gera mais gotículas.

Gotículas emitidas pela fala ficam no ar pelo menos oito minutos



Publicado esta semana, o estudo da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, comprova a importância da utilização das máscaras e das proteções faciais para evitar a propagação do vírus que pôs cerca de metade da população mundial em confinamento desde que foi descoberto na China, em dezembro. Isto porque, só as gotículas expelidas através da fala podem ficar suspensas no ar durante oito minutos.

“Estas observações confirmam que há uma probabilidade substancial de que falar provoca a transmissão do vírus em ambientes confinados”, explicou um dos autores, citado pelo New York Times. De resto, o estudo ajuda a explicar a rápida propagação do vírus em espaços com uma circulação de ar limitada.

"Com base nestas e outras evidências, seria prudente evitar conversas cara a cara com outras pessoas durante períodos extensos, a não ser que estejam afastados e num espaço bem ventilado ou exterior", esclarece a professora Linsey Marr.



O estudo fez-se com alta tecnologia. Para perceber a quantidade de gotículas emitidas pela fala, os investigadores utilizaram uma luz laser. Os participantes foram, então, convidados a falae para dentro de uma caixa de cartão, cujo interior foi iluminado por este laser.

Através desta observação, os investigadores verificaram que são produzidas cerca de 2.600 gotículas pequenas só no ato de comunicar em voz alta. Perceberam também que falar mais alto gera uma maior quantidade e gotículas de maior dimensão.





