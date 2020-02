A empresa francesa está a apostar neste modelo inovador e futurista para as suas próximas gerações de aeronaves. Veja as imagens.

Gostava de viajar nestes aviões? A Airbus está a testá-los

Paula SANTOS FERREIRA

O modelo de demonstração foi apresentado na terça-feira, dia 11, pela Airbus em Singapura, mas a empresa já realizou testes secretos, em junho passado e irá continuar a fazê-lo no segundo trimestre deste ano.



O objetivo é perceber se este avião, batizado de Maverick, poderá vir a ser um dos futuros aparelhos comerciais de passageiros a utilizar pela Airbus.

O modelo apresentado no Singapore Airshow, de dois metros de comprimento por 3,2 metros de largura, prima pela inovação e uma estrutura invulgar, no mínimo “futurista”.

Um caça da 'Star Wars' mas real

A imprensa internacional associou já o Maverick, aos caças da saga de ficção científica 'Star Wars'. Contudo, e segundo explica a companhia francesa esta sua forma chamada de "corpo de asa mista" permite “reduzir o consumo de combustível do aparelho em 20% em comparação aos aviões atuais”.

O interior do avião também é inovador com um design que consegue oferecer um maior espaço entre as cadeiras, avança a Airbus.

"Precisamos destes modelos para avaliar o potencial como projetos viáveis e seguros", declarou Jean-Brice Dumont, vice-presidente executivo de engenharia da Airbus.

Próximas gerações de aviões

Projetos como o Maverick são para este responsável “inovações tecnológicas que são necessárias para enfrentar os atuais desafios ambientais”.

A redução de combustível e da emissão de dióxido de carbono é uma das grandes preocupações atuais das empresas aeronáuticas.

Dumont disse claramente estar a apostar neste modelo para as “próximas gerações de aeronaves”: “Estamos a estudar esta opção”.

Por isso, a Airbus irá continuar a testar o Maverick no segundo trimestre deste ano determinada a perceber se pode avançar ou não para a sua fabricação.

Contudo, ainda será muito cedo para saber se este modelo inovador poderá fazer parte da próxima geração de aviões de médio curso que a empresa tem prevista para 2030, adiantou este responsável.

