O famoso concurso televisivo de França vai realizar um casting especial no Luxemburgo para adultos e crianças com mais de cinco anos. Saiba como se inscrever.

Televisão

Gosta de cantar? O concurso The Voice vai chegar a Differdange

Adora cantar e sonha com um palco? Ou o seu filho tem um talento escondido para ser cantor? Esta pode ser a sua oportunidade. É que o famoso concurso televisivo 'The Voice' França e a versão infantil 'The Voice Kids' vão realizar um casting em Differdange, no próximo dia 3 de setembro, em busca de novos concorrentes para a próxima edição.

Na candidatura até pode escolher uma música portuguesa, e promover Portugal, pois são os candidatos que decidem o que cantam no primeiro passo do concurso. A partir dos cinco anos de idade todos podem concorrer.

Como concorrer

É simples. Tem de enviar um vídeo seu a cantar, ou do seu filho ou familiares, de apenas alguns minutos e captado por um telemóvel.

O vídeo deve ser enviado para este endereço eletrónico: thevoice@radiodirect.net até ao próximo dia 21 de agosto e depois é esperar.

Se for um dos candidatos escolhidos pelo diretor do casting do The Voice, emitido pela televisão francesa TF1 será contactado para a próxima etapa da candidatura: o casting em Differdange.

Quem for eleito para o casting do The Voice e do The Voice Kids irá atuar ao vivo no dia 3 de setembro, em Differdange. A prova conta com a presença do diretor de casting do concurso, Bruno Berberes. Quem sabe se não vai ser um dos próximos concorrentes e ganhar?

"O próximo The Voice pode estar no Luxemburgo. E pode ser você", como se lê no anúncio do casting no site da ville de Differdange, que organiza o evento do concurso televisivo em parceria com a Direct FM.

n partenariat avec Direct FM, la Ville de Differdange organisera un casting pour l’émission musicale phare de TF1, The Voice et The Voice Kids.



No mesmo dia do casting, dia 3 setembro, realiza-se ainda um concerto do The Voice com as atuações de antigos candidatos, pelas 18h00, em Diffbeach, no Marché de Differdange.

Diogo Piçarra. "No 'The Voice' tentei ser o mais sensível possível porque vim daquele mundo" Com o nome firmado na música pop portuguesa, um novo disco lançado recentemente e um grande concerto na Altice Arena, em Lisboa, marcado para março, Diogo Piçarra ocupou pela primeira vez a cadeira de mentor e jurado do concurso da RTP1, cuja final se realizou recentemente.

Recorde-se que este é o segundo casting especial em Differdange realizado pelo The Voice, o primeiro aconteceu em abril de 2019. Agora as audições do concurso regressam à procura de futuras estrelas da música.

