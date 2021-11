Parceria entre a gigante tecnológica americana e o homem mais rico da Ásia pretende chegar a milhões de cidadãos indianos.

Google lança 'smartphone' mais acessível do mercado na Índia

O gigante da internet Google e o homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani, lançaram esta segunda-feira o smartphone mais acessível do mercado a nível mundial. Esta é pelo menos a convicção da Google. O JioPhone Next terá um custo de 74 euros e está disponível em pré-encomenda na Índia.

O objetivo do dispositivo low-cost 4G é proporcionar o fácil acesso à internet aos habitantes da segunda nação mais populosa do mundo, e tentar competir com fabricantes chineses e sul-coreanos já bem estabelecidos no país.

O JioPhone Next vai oferecer conteúdo em 10 línguas indianas e vai colocar nas mãos dos cidadãos um "dispositivo revolucionário". Mas os 74 euros poderão não ser suficientemente atrativos para as 'massas', segundo os analistas.

A Jio é o maior operador de rede móvel na Índia com 398,3 milhões de assinantes. Em 2016 agitou o mercado aquando do lançamento de pacotes com chamadas gratuitas e dados muito baratos.

O lançamento do smartphone da Google acontece pouco antes do Diwali, o festival Hindu de luzes, que é tradicionalmente o maior período de compras do ano na Índia.

