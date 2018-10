Do grupo de demitidos, 13 eram altos quadros da empresa tecnológica.

Google despediu quase 50 funcionários por assédio sexual desde 2016

A Google despediu, desde 2016, 48 funcionários por casos de assédio sexual, 13 dos quais eram altos quadros, de acordo com o jornal The New York Times que sublinha a situação de Andy Rubin, considerado o pai do Android, afastamento que se processou em 2014. Um porta-voz de Rubin negou qualquer comportamento inadequado, disse que a saída fora voluntária e qualquer relacionamento registado teria sido consentido.



Segundo a publicação, a empresa procurou omitir informação sobre as verdadeiras razões de diversos despedimentos, além de não ter deixado de pagar elevadas indemnizações, conforme sucedeu com Rubin, a quem entregou 90 milhões de dólares.



Porém, num comunicado interno assinado pelo CEO da Google, Sundar Pichai, a firma reagiu à divulgação da notícia por parte do New York Times e referiu que "em nenhum dos casos foram pagas indemnizações", além de sublinhar as mudanças que incluem "a adoção de uma linha dura em relação a comportamentos inadequados de pessoas em posições de autoridade". Tudo inserido numa política destinada a que "a empresa seja um local de trabalho seguro e inclusivo".









